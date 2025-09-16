快訊

MLB／鄧愷威解釋開場控球不穩原因 沒特別去想丟幾局

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 法新社
巨人隊台灣投手鄧愷威克服首局控球不穩，繳出4局失1分（0自責）好投，防禦率下降至6.41，他賽後受訪時強調，沒有特別去想丟幾局的問題。

鄧愷威開局就投四壞球保送和觸身球，形成一、二壘有人危機，連續飆出2次三振後，捕手捕逸和自己牽制失誤，丟掉1分，隨後又飆出三振化解危機。

總計鄧愷威用73球完成4局，投出5次三振2次保送，被敲2安打，失1分非自責分。他受訪時解釋首局控球不穩原因，「首局在適應投手丘，剛開始比較硬，花一些時間調整，第1局後半其實就好多了。」

鄧愷威沒有續投第5局，對此他回應，「我不會去想要丟幾局，盡量用最少球數抓最多出局數，這是我在場上的目標，沒有設定只丟4局或5局。」

巨人 鄧愷威 響尾蛇

