MLB／史上僅10人！卡洛爾比肩貝比魯斯 創「長打套餐」神紀錄
亞利桑那響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在今天對戰舊金山巨人的比賽中，雖然一開始前兩個打席都遭到鄧愷威的三振，不過他在6局下面對巨人牛棚左投凱吉（Matt Gage），一棒將球掃向中外野形成二壘安打，帶動響尾蛇單局攻下6分，最終幫助球隊拿下勝利。
這支二壘安打的出現，讓卡洛爾完成單季「30轟、30支二壘安打、15支三壘安打」的超猛長打套餐組合。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，卡洛爾是史上第10位達此里程碑的球員，也是18年來首見。
前一位有如此表現的打者是2007年費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins）所創造；而從1947年以來除了羅林斯和卡洛爾外，也只有1948年穆休爾曾經做到，可見紀錄難度之高。
開啟這項數據紀錄的球員已經要追溯到1921年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），至於「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）則是生涯累積3次達成。
單季「30轟、30支二壘安、15支三壘安」達成者一覽：
2025年：Corbin Carroll
2007年：Jimmy Rollins
1948年：Stan Musial
1937年：Joe DiMaggio
1935年：Hank Greenberg
1932年：Chuck Klein
1931年：Lou Gehrig
1930年：Lou Gehrig
1930年：Al Simmons
1927年：Lou Gehrig
1928年：Jim Bottomley
1921年：Babe Ruth
