MLB／史上僅10人！卡洛爾比肩貝比魯斯 創「長打套餐」神紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
台美混血球星卡洛爾寫下神紀錄。 路透社
亞利桑那響尾台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在今天對戰舊金山巨人的比賽中，雖然一開始前兩個打席都遭到鄧愷威的三振，不過他在6局下面對巨人牛棚左投凱吉（Matt Gage），一棒將球掃向中外野形成二壘安打，帶動響尾蛇單局攻下6分，最終幫助球隊拿下勝利。

這支二壘安打的出現，讓卡洛爾完成單季「30轟、30支二壘安打、15支三壘安打」的超猛長打套餐組合。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，卡洛爾是史上第10位達此里程碑的球員，也是18年來首見。

前一位有如此表現的打者是2007年費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins）所創造；而從1947年以來除了羅林斯和卡洛爾外，也只有1948年穆休爾曾經做到，可見紀錄難度之高。

開啟這項數據紀錄的球員已經要追溯到1921年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），至於「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）則是生涯累積3次達成。

單季「30轟、30支二壘安、15支三壘安」達成者一覽：

2025年：Corbin Carroll

2007年：Jimmy Rollins

1948年：Stan Musial

1937年：Joe DiMaggio

1935年：Hank Greenberg

1932年：Chuck Klein

1931年：Lou Gehrig

1930年：Lou Gehrig

1930年：Al Simmons

1927年：Lou Gehrig

1928年：Jim Bottomley

1921年：Babe Ruth

台美 舊金山 亞利桑那

