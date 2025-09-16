MLB／史上僅10人！卡洛爾比肩貝比魯斯 創「長打套餐」神紀錄

亞利桑那響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在今天對戰舊金山巨人的比賽中，雖然一開始前兩個打席都遭到鄧愷威的三振，不過他在6局下面對巨人牛棚左投凱吉（Matt Gage），一棒將球掃向中外野形成二壘安打，帶動響尾蛇單局攻下6分，最終幫助球隊拿下勝利。

這支二壘安打的出現，讓卡洛爾完成單季「30轟、30支二壘安打、15支三壘安打」的超猛長打套餐組合。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，卡洛爾是史上第10位達此里程碑的球員，也是18年來首見。

Players with 30 doubles, 15 triples and 30 homers in a season since 1947:



- Corbin Carroll, 2025

- Jimmy Rollins, 2007

- Stan Musial, 1948 pic.twitter.com/5cIWej79IN — MLB (@MLB) 2025年9月16日

前一位有如此表現的打者是2007年費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins）所創造；而從1947年以來除了羅林斯和卡洛爾外，也只有1948年穆休爾曾經做到，可見紀錄難度之高。

開啟這項數據紀錄的球員已經要追溯到1921年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），至於「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）則是生涯累積3次達成。

單季「30轟、30支二壘安、15支三壘安」達成者一覽：