快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基遭「兒子」雙城完封 威佛單局狂失5分自稱「垃圾」

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基牛棚大將威佛。 法新社
洋基牛棚大將威佛。 法新社

洋基隊剛結束魔鬼賽程，今天面對「兒子」雙城隊，沒想到打線只敲2支安打，終場以0：7慘遭完封。

洋基打線只有高史密特（Paul Goldschmidt）和卡波雷拉（José Caballero）敲安，「法官」賈吉（Aaron Judge）1打數0安打，獲得3次保送，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）4打數全吞下三振。

洋基先發投手洛登（Carlos Rodón）繳出6局失2分的優質先發，牛棚大將威佛（Luke Weaver）第7局被敲3安、投出2保送，只抓到1個出局數就狂失5分，防禦率升至3.97。

威佛受訪時直呼自己的表現是「垃圾」，他說，「我沒有任何疼痛或類似的問題。只是身體能量和協調性沒有調整好。這種情況會發生，不能當作藉口，我們必須找到方法解決，並克服它。」

洋基自2002年以來對陣雙城戰績為125勝45敗，因此有球迷戲稱雙城是洋基的兒子，沒想到洋基系列賽首戰就踢到鐵板，洋基三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）強調沒有鬆懈，「當然不是故意的，這就是棒球，比賽會讓你謙卑，我們明天要重新振作。」

目前洋基83勝67敗，美聯東區第2，落後藍鳥隊5場，領先紅襪隊1場。洋基賽季剩下12場，要登頂美聯東區的機率相當低。

洋基 雙城

相關新聞

MLB／2隊6轟狂翻勝負沒大谷的事 費城人險勝道奇鎖定國東王座

道奇、費城人隊今天用全壘打不停擺弄勝負天平，以5：5進入延長賽突破僵局，費城人10局以6：5險勝，也在這一戰後鎖定隊史第...

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，今天再度繳出一場先發好投，面對響尾蛇隊先發4局，僅被敲2安打、失1分，退場時兩隊處於1：1平...

MLB／鄧愷威4局好投卻見牛棚單局爆 巨人遭蛇咬6分大局慘敗

鄧愷威貢獻一場4局僅被敲2安打、失1分好投，但投手戰氛圍在巨人隊啟用牛棚後很快被打破，響尾蛇隊6局下用「單局完全打擊」攻...

MLB／洋基遭「兒子」雙城完封 威佛單局狂失5分自稱「垃圾」

洋基隊剛結束魔鬼賽程，今天面對「兒子」雙城隊，沒想到打線只敲2支安打，終場以0：7慘遭完封。 洋基打線只有高史密特（Paul Goldschmidt）和卡波雷拉（José Caballero）敲

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

誰是大聯盟的「問天組」組長？根據數據網站Codify統計，海盜隊史肯斯（Paul Skenes）最悲情，生涯在沒有拿下勝...

MLB／鄧愷威先發對上響尾蛇 拚生涯第3勝

美國職棒大聯盟例行賽還有十三天就要結束，巨人隊全力爭取國聯外卡，今起在客場對響尾蛇隊三連戰；台灣投手鄧愷威扛起首戰先發重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。