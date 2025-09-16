MLB／洋基遭「兒子」雙城完封 威佛單局狂失5分自稱「垃圾」

洋基隊剛結束魔鬼賽程，今天面對「兒子」雙城隊，沒想到打線只敲2支安打，終場以0：7慘遭完封。

洋基打線只有高史密特（Paul Goldschmidt）和卡波雷拉（José Caballero）敲安，「法官」賈吉（Aaron Judge）1打數0安打，獲得3次保送，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）4打數全吞下三振。

洋基先發投手洛登（Carlos Rodón）繳出6局失2分的優質先發，牛棚大將威佛（Luke Weaver）第7局被敲3安、投出2保送，只抓到1個出局數就狂失5分，防禦率升至3.97。

威佛受訪時直呼自己的表現是「垃圾」，他說，「我沒有任何疼痛或類似的問題。只是身體能量和協調性沒有調整好。這種情況會發生，不能當作藉口，我們必須找到方法解決，並克服它。」

洋基自2002年以來對陣雙城戰績為125勝45敗，因此有球迷戲稱雙城是洋基的兒子，沒想到洋基系列賽首戰就踢到鐵板，洋基三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）強調沒有鬆懈，「當然不是故意的，這就是棒球，比賽會讓你謙卑，我們明天要重新振作。」

目前洋基83勝67敗，美聯東區第2，落後藍鳥隊5場，領先紅襪隊1場。洋基賽季剩下12場，要登頂美聯東區的機率相當低。