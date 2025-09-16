快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／2隊6轟狂翻勝負沒大谷的事 費城人險勝道奇鎖定國東王座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
費城人戰勝道奇，鎖定國聯東區第1。截圖自MLB官方X
費城人戰勝道奇，鎖定國聯東區第1。截圖自MLB官方X

道奇費城人隊今天用全壘打不停擺弄勝負天平，以5：5進入延長賽突破僵局，費城人10局以6：5險勝，也在這一戰後鎖定隊史第13座國聯東區王座。大谷此役3打數有1支二壘打、吞下2K，另靠2次保送上壘，跑出本季第19盜。

費城人由左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）先發6局被敲7安打、失3分，道奇3局下貝茲在一出局、一三壘有人打席以高飛犧牲打追平1：1，第5局孟西（Ｍax Muncy）敲陽春砲，後續仍有攻勢，大谷的二壘打形成二、三壘有人，貝茲再度以高飛犧牲打貢獻打點，道奇一度取得3：1領先。

道奇啟用假先發班達（Anthony Banda）面對3人次，飆K後被史瓦柏（Kyle Schwarber）敲陽春砲，再保送哈波（Bryce Harper）退場。第二任投手希恩（Emmet Sheehan）一口氣以94球吃下5.2局，但好投在第7局生變，首位打者坎普（Otto Kemp）敲二壘打後退場，崔爾（Jack Dreyer）接手先被史托特（Bryson Stott）敲安丟掉1分，記在希恩帳上，威爾森（Weston Wilson）兩分砲讓費城人討回4：3領先。

兩隊在比賽後段持續以全壘打攪動戰局，貝茲7局下剛以陽春砲幫助道奇追平，哈波8局上補上另一發陽春彈，費城帶著5：4領先進入9局下，被帕赫斯（Andy Pages）掃出陽春砲再度形成平手。

費城人10局上靠雙盜壘成功站上二、三壘，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再以高飛犧牲打帶回1分；道奇10局下一出局、滿壘，羅哈斯（Miguel Rojas）先打成游擊後方飛球遭到接殺，孟西打向一壘方向的滾地球，成為最後一個出局數。

史瓦柏本季第53轟出爐，穩居國聯全壘打榜領先，大谷此役未開砲，停留在49轟；大聯盟領先者則是水手隊羅利（Cal Raleigh）54轟。

道奇 貝茲 費城人 大谷翔平 Kyle Schwarber

延伸閱讀

史瓦柏締單季50轟里程碑 合約年超狂表現費城人能否留人？

MLB／貝茲生涯兩度0好3壞滿貫砲史上首人 透露與「CP3」有約定

MLB／貝茲滿貫砲助道奇橫掃洛磯 與教士勝差拉開至3場

MLB／「西語老師」擺脫低潮敲雙響砲 道奇貝茲：他的笑容有感染力

相關新聞

MLB／2隊6轟狂翻勝負沒大谷的事 費城人險勝道奇鎖定國東王座

道奇、費城人隊今天用全壘打不停擺弄勝負天平，以5：5進入延長賽突破僵局，費城人10局以6：5險勝，也在這一戰後鎖定隊史第...

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，今天再度繳出一場先發好投，面對響尾蛇隊先發4局，僅被敲2安打、失1分，退場時兩隊處於1：1平...

MLB／鄧愷威4局好投卻見牛棚單局爆 巨人遭蛇咬6分大局慘敗

鄧愷威貢獻一場4局僅被敲2安打、失1分好投，但投手戰氛圍在巨人隊啟用牛棚後很快被打破，響尾蛇隊6局下用「單局完全打擊」攻...

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

誰是大聯盟的「問天組」組長？根據數據網站Codify統計，海盜隊史肯斯（Paul Skenes）最悲情，生涯在沒有拿下勝...

MLB／鄧愷威先發對上響尾蛇 拚生涯第3勝

美國職棒大聯盟例行賽還有十三天就要結束，巨人隊全力爭取國聯外卡，今起在客場對響尾蛇隊三連戰；台灣投手鄧愷威扛起首戰先發重...

MLB／現存最長空窗期！天使連11年無緣季後賽 「神鱒」繼續坐牢

隨著週日以2比11不敵西雅圖水手，天使今年賽季將確定無緣季後賽，將空窗期推進到連續第11個球季，成為目前全大聯盟最長的季後賽乾旱紀錄。 即便過去擁有楚奧特（Mike Trout）和大谷翔平這樣的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。