MLB／2隊6轟狂翻勝負沒大谷的事 費城人險勝道奇鎖定國東王座

道奇、費城人隊今天用全壘打不停擺弄勝負天平，以5：5進入延長賽突破僵局，費城人10局以6：5險勝，也在這一戰後鎖定隊史第13座國聯東區王座。大谷此役3打數有1支二壘打、吞下2K，另靠2次保送上壘，跑出本季第19盜。

費城人由左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）先發6局被敲7安打、失3分，道奇3局下貝茲在一出局、一三壘有人打席以高飛犧牲打追平1：1，第5局孟西（Ｍax Muncy）敲陽春砲，後續仍有攻勢，大谷的二壘打形成二、三壘有人，貝茲再度以高飛犧牲打貢獻打點，道奇一度取得3：1領先。

道奇啟用假先發班達（Anthony Banda）面對3人次，飆K後被史瓦柏（Kyle Schwarber）敲陽春砲，再保送哈波（Bryce Harper）退場。第二任投手希恩（Emmet Sheehan）一口氣以94球吃下5.2局，但好投在第7局生變，首位打者坎普（Otto Kemp）敲二壘打後退場，崔爾（Jack Dreyer）接手先被史托特（Bryson Stott）敲安丟掉1分，記在希恩帳上，威爾森（Weston Wilson）兩分砲讓費城人討回4：3領先。

53 home runs for Kyle Schwarber 😤 pic.twitter.com/9pzWXj1s3O — MLB (@MLB) September 16, 2025

兩隊在比賽後段持續以全壘打攪動戰局，貝茲7局下剛以陽春砲幫助道奇追平，哈波8局上補上另一發陽春彈，費城帶著5：4領先進入9局下，被帕赫斯（Andy Pages）掃出陽春砲再度形成平手。

費城人10局上靠雙盜壘成功站上二、三壘，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再以高飛犧牲打帶回1分；道奇10局下一出局、滿壘，羅哈斯（Miguel Rojas）先打成游擊後方飛球遭到接殺，孟西打向一壘方向的滾地球，成為最後一個出局數。

史瓦柏本季第53轟出爐，穩居國聯全壘打榜領先，大谷此役未開砲，停留在49轟；大聯盟領先者則是水手隊羅利（Cal Raleigh）54轟。