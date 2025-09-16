快訊

MLB／鄧愷威4局好投卻見牛棚單局爆 巨人遭蛇咬6分大局慘敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威4局好投。 美聯社
鄧愷威今天貢獻一場4局僅被敲2安打、失1分好投，但投手戰氛圍在巨人隊啟用牛棚後很快被打破，響尾蛇隊6局下用「單局完全打擊」攻下6分大局，巨人終場以1：8輸球，國聯外卡排名掉到第5。

小熊、教士隊穩居國聯外卡前兩名，大都會隊排名第3，暫時在季後賽保障名單內，巨人本來排名第4，領先響尾蛇半場勝差，今天輸球後75勝75敗，相差1勝變成落後半場勝差，和紅人隊並列第5。

鄧愷威共用73球完成4局投球，其中45顆好球，最快球速95.3哩（約153.4公里），被敲2安打、失1分（無責失），有5次三振、2次四死球保送，防禦率從賽前的7.54下修為6.41，因在1：1平手時退場確定無關勝負。

鄧愷威開局陷入控球危機，面對前兩棒分別出現四壞球、觸身球保送，連續K掉卡洛爾（Corbin Carroll）、摩瑞諾（Gabriel Moreno），眼看就要安全下庄，自己卻發生牽制失誤奉送分數。

鄧愷威接下來回穩，未再讓對手攻占得點圈，第2局製造連續兩顆滾地球出局，再面對麥肯（James McCann）送出三振，演出三上三下；第3、4局都是在一出局時被敲安打，接下來連續抓到兩個出局數，將跑者凍結在一壘，包括第3局面對卡洛爾再度飆K。

巨人在第5局主動換投，終於不是面對鄧愷威的卡洛爾，在第6局以二壘打開路，兩次保送堆成滿壘，瓦格斯（Ildemaro Vargas）安打先讓響尾蛇跑回2分，接下來還是長打連發，勞拉（Jordan Lawlar）二壘打、麥肯兩分砲、培多莫（Geraldo Perdomo）三壘打都持續追加分數，響尾蛇單局完全打擊（1支一壘打、2支二壘打、1支三壘打、1支全壘打）灌進6分大局。

響尾蛇由賈倫（Zac Gallen）先發，投6局僅被敲2安打、失1分，拿下本季第12勝，失分為第3局施密特（Casey Schmitt）敲出陽春砲，也是這一轟讓鄧愷威不會帶著敗投資格退場。

鄧愷威 響尾蛇

