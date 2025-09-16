MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振
效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，今天再度繳出一場先發好投，面對響尾蛇隊先發4局，僅被敲2安打、失1分，退場時兩隊處於1：1平手，確定無關勝敗。
鄧愷威共用73球完成4局投球，其中45顆好球，最快球速95.3哩（約153.4公里），被敲2安打、失1分，有5次三振、2次四死球保送，防禦率從賽前的7.54下修為6.41。
鄧愷威開局陷入控球危機，面對前兩棒分別出現四壞球、觸身球保送，連續K掉卡洛爾（Corbin Carroll）、摩瑞諾（Gabriel Moreno），眼看就要安全下庄，自己卻發生牽制失誤奉送分數。
鄧愷威接下來回穩，未再讓對手攻占得點圈，第2局製造連續兩顆滾地球出局，再面對麥肯（James McCann）送出三振，演出三上三下；第3、4局都是在一出局時被敲安打，接下來連續抓到兩個出局數，將跑者凍結在一壘，包括第3局面對卡洛爾再度飆K，巨人在4局結束後主動換投，鄧愷威就此收工。
響尾蛇由賈倫（Zac Gallen）先發，第3局施密特（Casey Schmitt）敲出陽春砲追平，讓鄧愷威不會帶著敗投資格退場。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言