快訊

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉滿身血衝超商求救 男在家昏迷也送醫

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，今天再度繳出一場先發好投，面對響尾蛇隊先發4局，僅被敲2安打、失1分，退場時兩隊處於1：1平手，確定無關勝敗。

鄧愷威共用73球完成4局投球，其中45顆好球，最快球速95.3哩（約153.4公里），被敲2安打、失1分，有5次三振、2次四死球保送，防禦率從賽前的7.54下修為6.41。

鄧愷威開局陷入控球危機，面對前兩棒分別出現四壞球、觸身球保送，連續K掉卡洛爾（Corbin Carroll）、摩瑞諾（Gabriel Moreno），眼看就要安全下庄，自己卻發生牽制失誤奉送分數。

鄧愷威接下來回穩，未再讓對手攻占得點圈，第2局製造連續兩顆滾地球出局，再面對麥肯（James McCann）送出三振，演出三上三下；第3、4局都是在一出局時被敲安打，接下來連續抓到兩個出局數，將跑者凍結在一壘，包括第3局面對卡洛爾再度飆K，巨人在4局結束後主動換投，鄧愷威就此收工。

響尾蛇由賈倫（Zac Gallen）先發，第3局施密特（Casey Schmitt）敲出陽春砲追平，讓鄧愷威不會帶著敗投資格退場。

巨人 鄧愷威 響尾蛇

延伸閱讀

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

MLB／對道奇跳過先發無緣對決大谷 鄧愷威：把握每一次機會

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

相關新聞

MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，今天再度繳出一場先發好投，面對響尾蛇隊先發4局，僅被敲2安打、失1分，退場時兩隊處於1：1平...

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

誰是大聯盟的「問天組」組長？根據數據網站Codify統計，海盜隊史肯斯（Paul Skenes）最悲情，生涯在沒有拿下勝...

MLB／鄧愷威先發對上響尾蛇 拚生涯第3勝

美國職棒大聯盟例行賽還有十三天就要結束，巨人隊全力爭取國聯外卡，今起在客場對響尾蛇隊三連戰；台灣投手鄧愷威扛起首戰先發重...

MLB／現存最長空窗期！天使連11年無緣季後賽 「神鱒」繼續坐牢

隨著週日以2比11不敵西雅圖水手，天使今年賽季正式確定無緣季後賽，將空窗期推進到連續第11個球季，成為目前全大聯盟最長的季後賽乾旱紀錄。 即便過去擁有楚奧特（Mike Trout）和大谷翔平這樣

MLB／今永5局失3分沒關係！霍納3打點「神支援」助小熊險勝光芒

小熊日籍強投今永昇太今日先發5局狂飆9K，雖過程遭遇數次亂流失掉3分，但好在自家打者霍納（Nico Hoerner）強力支援，在他單場雙安、包辦3分打點的領銜下，小熊最終以4：3擊敗光芒，近5場比賽他

MLB／屋漏偏逢連夜雨 釀酒人1分惜敗紅雀還傷強投昆塔納

系列賽取2連勝的釀酒人今日卻遭「滑鐵盧」，王牌投手昆塔納（Jose Quintana）在第2局遭與亂流失掉3分，即使他們在第4、第5局皆有分數進帳，但最終反撲氣焰仍被紅雀牛棚澆熄，釀酒人最後以2比3敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。