MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，今天再度繳出一場先發好投，面對響尾蛇隊先發4局，僅被敲2安打、失1分，退場時兩隊處於1：1平手，確定無關勝敗。

鄧愷威共用73球完成4局投球，其中45顆好球，最快球速95.3哩（約153.4公里），被敲2安打、失1分，有5次三振、2次四死球保送，防禦率從賽前的7.54下修為6.41。

鄧愷威開局陷入控球危機，面對前兩棒分別出現四壞球、觸身球保送，連續K掉卡洛爾（Corbin Carroll）、摩瑞諾（Gabriel Moreno），眼看就要安全下庄，自己卻發生牽制失誤奉送分數。

鄧愷威接下來回穩，未再讓對手攻占得點圈，第2局製造連續兩顆滾地球出局，再面對麥肯（James McCann）送出三振，演出三上三下；第3、4局都是在一出局時被敲安打，接下來連續抓到兩個出局數，將跑者凍結在一壘，包括第3局面對卡洛爾再度飆K，巨人在4局結束後主動換投，鄧愷威就此收工。

響尾蛇由賈倫（Zac Gallen）先發，第3局施密特（Casey Schmitt）敲出陽春砲追平，讓鄧愷威不會帶著敗投資格退場。