MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4
誰是大聯盟的「問天組」組長？根據數據網站Codify統計，海盜隊史肯斯（Paul Skenes）最悲情，生涯在沒有拿下勝投的先發場次，防禦率為2.66，在所有選手裡是最優，道奇隊日籍投手山本由伸也可排到第4悲情。
Codify這項統計設定近100年來，生涯累積20場以上沒拿到勝投的先發，且先發場均3局以上，而史肯斯出賽53場拿下21勝，另外32場合計丟掉54分責失分，防禦率2.66。
接下來依序為狄葛隆（Jacob deGrom）3.60、拉斯穆森（Drew Rasmussen）3.77、山本由伸3.83、克羅契（Garrett Crochet）3.90。
山本由伸近期連3場先發無關勝敗，投球局數分別是7、8.2、7局，全數都是失1分好投，前兩場都是帶著勝投資格退場被史考特（Tanner Scott）砸鍋，最近一場為1：1時收工。
