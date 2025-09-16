快訊

三立前副總兒涉下藥性侵江祖平 龔益霆1個半小時辦保「步出北檢」

鄧愷威先發對上響尾蛇 拚生涯第3勝

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
巨人隊台灣投手鄧愷威今天先發，挑戰生涯第三勝。（路透）
巨人隊台灣投手鄧愷威今天先發，挑戰生涯第三勝。（路透）

美國職棒大聯盟例行賽還有十三天就要結束，巨人隊全力爭取國聯外卡，今起在客場對響尾蛇隊三連戰；台灣投手鄧愷威扛起首戰先發重任，挑戰個人生涯第三勝，響尾蛇推出王牌投手賈倫，賈倫本季十四敗是大聯盟第四慘紀錄。

巨人昨天在主場被道奇隊狂揮十八支安打，以二比十慘敗，先發投手瑞伊只投四局失五分吞敗，國聯外卡仍居第四，還未擠進前三名季後賽保障名單；道奇巨星大谷翔平六打數一安打、跑回一分，全壘打停在四十九支，落後費城人隊史瓦柏三支，在國聯排名第二，但本季得一三五分寫下生涯單季新高，穩居大聯盟得分王。

鄧愷威最近一次出賽是八日對紅雀隊先發四局，被揮出三支安打、出現五次保送，失四分吞敗，不過投出八次三振也追平個人單場最佳紀錄，本季戰績二勝四敗、防禦率七點五四。

去年大聯盟菜鳥球季，鄧愷威對響尾蛇後援一局失五分無關勝敗，今年首次以先發身分對決，拿手的橫掃球是否奏效成為重點；賈倫目前戰績十一勝十四敗、防禦率四點八四，不過最近五場比賽都投滿六局，其中五場優質先發，今天又有主場優勢，巨人打線壓力不小。

本季例行賽將在廿九日結束，季後賽十二強已有釀酒人、費城人晉級，洛磯、白襪、國民、雙城隊遭淘汰；國聯外卡部分，小熊、教士隊穩居前兩名，大都會隊雖居第三，但巨人、響尾蛇、紅人隊最多只落後二點五場勝差，最後一席競爭相當激烈。

棒球 鄧愷威 大聯盟

延伸閱讀

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

MLB／對道奇跳過先發無緣對決大谷 鄧愷威：把握每一次機會

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

相關新聞

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

道奇隊再度打出一場火力大放送的比賽，敲出18支安打，以10：2擊潰巨人隊，連兩場噴發雙位數得分火力。大谷翔平此役6打數敲...

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威對響尾蛇隊首戰登板先發，...

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

水手隊近況火熱，已經連續6場比賽未開轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也恢復手感，今天對天使隊之戰1局下就轟出兩...

鄧愷威先發對上響尾蛇 拚生涯第3勝

美國職棒大聯盟例行賽還有十三天就要結束，巨人隊全力爭取國聯外卡，今起在客場對響尾蛇隊三連戰；台灣投手鄧愷威扛起首戰先發重...

MLB／現存最長空窗期！天使連11年無緣季後賽 「神鱒」繼續坐牢

隨著週日以2比11不敵西雅圖水手，天使今年賽季正式確定無緣季後賽，將空窗期推進到連續第11個球季，成為目前全大聯盟最長的季後賽乾旱紀錄。 即便過去擁有楚奧特（Mike Trout）和大谷翔平這樣

MLB／今永5局失3分沒關係！霍納3打點「神支援」助小熊險勝光芒

小熊日籍強投今永昇太今日先發5局狂飆9K，雖過程遭遇數次亂流失掉3分，但好在自家打者霍納（Nico Hoerner）強力支援，在他單場雙安、包辦3分打點的領銜下，小熊最終以4：3擊敗光芒，近5場比賽他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。