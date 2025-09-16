鄧愷威先發對上響尾蛇 拚生涯第3勝

美國職棒大聯盟例行賽還有十三天就要結束，巨人隊全力爭取國聯外卡，今起在客場對響尾蛇隊三連戰；台灣投手鄧愷威扛起首戰先發重任，挑戰個人生涯第三勝，響尾蛇推出王牌投手賈倫，賈倫本季十四敗是大聯盟第四慘紀錄。

巨人昨天在主場被道奇隊狂揮十八支安打，以二比十慘敗，先發投手瑞伊只投四局失五分吞敗，國聯外卡仍居第四，還未擠進前三名季後賽保障名單；道奇巨星大谷翔平六打數一安打、跑回一分，全壘打停在四十九支，落後費城人隊史瓦柏三支，在國聯排名第二，但本季得一三五分寫下生涯單季新高，穩居大聯盟得分王。

鄧愷威最近一次出賽是八日對紅雀隊先發四局，被揮出三支安打、出現五次保送，失四分吞敗，不過投出八次三振也追平個人單場最佳紀錄，本季戰績二勝四敗、防禦率七點五四。

去年大聯盟菜鳥球季，鄧愷威對響尾蛇後援一局失五分無關勝敗，今年首次以先發身分對決，拿手的橫掃球是否奏效成為重點；賈倫目前戰績十一勝十四敗、防禦率四點八四，不過最近五場比賽都投滿六局，其中五場優質先發，今天又有主場優勢，巨人打線壓力不小。

本季例行賽將在廿九日結束，季後賽十二強已有釀酒人、費城人晉級，洛磯、白襪、國民、雙城隊遭淘汰；國聯外卡部分，小熊、教士隊穩居前兩名，大都會隊雖居第三，但巨人、響尾蛇、紅人隊最多只落後二點五場勝差，最後一席競爭相當激烈。