MLB／現存最長空窗期！天使連11年無緣季後賽 「神鱒」繼續坐牢

隨著週日以2比11不敵西雅圖水手，天使今年賽季正式確定無緣季後賽，將空窗期推進到連續第11個球季，成為目前全大聯盟最長的季後賽乾旱紀錄。

即便過去擁有楚奧特（Mike Trout）和大谷翔平這樣的超級巨星搭檔，天使仍從未踏進季後賽。楚奧特已步入生涯尾聲，雖然仍具水準，但受到多年傷勢嚴重影響，不再是昔日的主宰力量，如今34歲的他甚至因傷病影響被迫離開中外野。

自2009年登上大聯盟至今，楚奧特效力天使長達16年，換來的卻只有一次季後賽亮相，還是在2014年美聯分區系列賽3戰慘遭堪薩斯皇家橫掃，沒有留下任何季後賽勝場記錄。

天使上一次打出勝率過半的賽季已是2015年，當年85勝77敗仍與季後賽失之交臂。之後10年間，他們長期徘徊於平庸，即便曾有6個球季同時擁有楚奧特與大谷翔平兩大神級MVP，也未能突破困境。

外界普遍認為，球團管理層的長期失策是最大問題。從老闆到高層，資源配置充滿爭議，缺乏明確方向。與同區的休士頓太空人、西雅圖水手與德州遊騎兵相比，天使戰力明顯落後，楚奧特也不再能以頂級表現彌補整體陣容的缺陷。

本季數據更加凸顯問題所在。天使目前在美聯失分最多，累計失掉770分，全大聯盟僅優於國民與洛磯，淪為「墊底梯隊」，足見球隊競爭力之低。

雖然索里亞諾（Jose Soriano）、菊池雄星（Yusei Kikuchi）等投手已盡力支撐，但整體投手群亟需大規模重整，才能談得上終結這段漫長的季後賽荒。