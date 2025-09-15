MLB／今永5局失3分沒關係！霍納3打點「神支援」助小熊險勝光芒
小熊日籍強投今永昇太今日先發5局狂飆9K，雖過程遭遇數次亂流失掉3分，但好在自家打者霍納（Nico Hoerner）強力支援，在他單場雙安、包辦3分打點的領銜下，小熊最終以4：3擊敗光芒，近5場比賽他們共拿下4勝。
今日掛帥主投的今永，總計用了91球，完成5局的投球任務，還送出多達9次三振。不過他也在首局和第三局遭到光芒打者狙擊，總計掉了3分，似乎要吞下敗投的責任，但幸好本場比賽小熊打線能適時給予火力支援，先是在6局下半，外野手哈普（Ian Happ）炸裂一發陽春全壘打，助球隊將分差追近至1分。
而來到7局下半，在一、二壘有人的情況下，霍納相中後援投手烏塞塔（Edwin Uceta）的失投伸卡球，以一記左半邊方向關鍵的清壘安打，送回壘上兩名隊友，更幫助球隊將比數超前至4：3。後續接替今永上來投球的後援投手群，也未讓對手再越雷池一步，終場小熊便以1分差氣走光芒。
小熊在今天贏球後，戰績來到85勝64敗，現穩居國聯外卡龍頭。而擔綱先發投手的今永昇太則無關勝敗，目前戰績9勝7敗的他，防禦率為3.29。
