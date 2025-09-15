MLB／索托達標「40轟30盜」 再創神紀錄大谷翔平後首見
休賽季與紐約大都會簽下15年總價達7.65億美元（約231億台幣）超級大合約的強打好手索托（Juan Soto），先前面對遊騎兵轟出本季第40號全壘打，讓他寫下多項難能可貴的紀錄。
索托這發全壘打擊球初速104英哩、飛行距離414英呎；索托目前累積40轟、32盜，成為大都會隊史首位單季完成「40轟30盜」的球員，持續朝「40-40」里程碑邁進。
此外，索托更加入邦茲（Barry Bonds）、巴格威爾（Jeff Bagwell）行列，成為大聯盟史上第3位能達成「40轟、30盜、115次保送」的超級重砲手。
索托去年在洋基繳出41轟表現，數據顯示他了締造前所未見的「地鐵紀錄」，成為史上首位先後在洋基與大都會兩支紐約球隊都敲出至少40轟的球員。同時他也是史上第9位能夠連續兩季在不同球隊繳出至少40轟的球員，前一位正是大谷翔平。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言