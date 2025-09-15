MLB／索托達標「40轟30盜」 再創神紀錄大谷翔平後首見

休賽季與紐約大都會簽下15年總價達7.65億美元（約231億台幣）超級大合約的強打好手索托（Juan Soto），先前面對遊騎兵轟出本季第40號全壘打，讓他寫下多項難能可貴的紀錄。

索托這發全壘打擊球初速104英哩、飛行距離414英呎；索托目前累積40轟、32盜，成為大都會隊史首位單季完成「40轟30盜」的球員，持續朝「40-40」里程碑邁進。

JUAN SOTO DESTROYS HOME RUN NO. 40 😳 pic.twitter.com/hZ65Auc5yV — MLB (@MLB) 2025年9月13日

此外，索托更加入邦茲（Barry Bonds）、巴格威爾（Jeff Bagwell）行列，成為大聯盟史上第3位能達成「40轟、30盜、115次保送」的超級重砲手。

索托去年在洋基繳出41轟表現，數據顯示他了締造前所未見的「地鐵紀錄」，成為史上首位先後在洋基與大都會兩支紐約球隊都敲出至少40轟的球員。同時他也是史上第9位能夠連續兩季在不同球隊繳出至少40轟的球員，前一位正是大谷翔平。

Only 40+ HR, 32+ SB, 118+ BB MLB seasons ever:



Barry Bonds (1996)

Barry Bonds (1997)

Juan Soto (2025)pic.twitter.com/tWfETcJT9V — Codify (@CodifyBaseball) 2025年9月13日