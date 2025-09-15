MLB／屋漏偏逢連夜雨 釀酒人1分惜敗紅雀還傷強投昆塔納

系列賽取2連勝的釀酒人今日卻遭「滑鐵盧」，王牌投手昆塔納（Jose Quintana）在第2局遭與亂流失掉3分，即使他們在第4、第5局皆有分數進帳，但最終反撲氣焰仍被紅雀牛棚澆熄，釀酒人最後以2比3敗給紅雀。更糟的是，近期傷兵滿營的釀酒人傷患人數再加1，昆塔納在比賽過程中因腿傷退場。

在四局上半兩出局時，昆塔納在一壘補位過程與紅雀跑者費明（José Fermín）發生碰撞，造成小腿受傷，後返回休息室便未再上場。釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）在賽後表示，這位36歲的左投手目前正在接受核磁共振檢查，「這太令人擔憂了，我們牛棚和投手丘上已經有很多人受傷了。」墨菲不禁直呼：「真是不幸。」

MLB: José Quintana's Injury at the Season's End, Will He Make the Playoffs? https://t.co/VN3xYY1VYk #MLB #JoséQuintana #InjuryReport — Al Bat (@AlBatBeisbol) 2025年9月15日

出身自哥倫比亞的昆塔納，是本季釀酒人陣中倚賴的主戰投手之一，他今年一共24場先發，繳出11勝7負，防禦率為3.96。上季他效力大都會隊，戰績為10勝10負、防禦率3.75。

位居國聯中區龍頭的釀酒人隊日前已提前鎖定季後賽席位，成為大聯盟首支晉級季後賽的球隊，目前戰績為91勝59敗。不過，近期隊內投手群的傷勢仍造成他們不小的隱患，包含今天比賽受傷的昆塔納，其他的傷病投手名單有全明星終結者梅吉爾（Trevor Megill）、韓德森（Logan Henderson）、霍爾（DL Hall）、米勒（Shelby Miller）和米爾斯（Nick Mears）。