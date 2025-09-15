快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

MLB／「基襪大戰」外卡系列賽再見？查普曼表明不會怨恨洋基

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「古巴飛彈」查普曼。 美聯社
「古巴飛彈」查普曼。 美聯社

「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天9局上登板，只投11球火速解決3名洋基隊打者，幫助紅襪隊以6：4守住勝利，生涯16年第9次達到單季30次救援成功，累積365救援在現役投手排名第3，紐約郵報形容「洋基和查普曼準備上演季後賽衝突了」。

大聯盟例行賽只剩最後兩周，藍鳥隊在美聯東區排名第1，領先洋基、紅襪4場和5.5場勝差，一旦藍鳥奪下分區冠軍，洋基、紅襪以美聯外卡前兩名晉級季後賽，將在3戰2勝制外卡系列賽碰面，查普曼一定不會讓老東家好過。

查普曼雖已37歲，今年披上紅襪球衣後回到全盛時期的水準，紐約郵報甚至評為可能是生涯最強的球季，目前出賽63場投出4勝3敗30救援、防禦率1.26，從7月27日到9月8日這段期間，更是創下連續17場比賽未被安打、未失分紀錄。

查普曼今天投11球有10顆好球，最後4球都達100英里以上，尤其讓卡波雷拉（Jose Caballero）揮空再見三振的伸卡球，更達101.5英里，本季對戰洋基7場，合計6局只被揮出兩支安打、失1分，投出5次三振，奪下5次救援成功。

紐約郵報指出，洋基在2022年季後和查普曼分道揚鑣，當然很難預料到他的強勢復甦。

查普曼過去效力洋基7季，投出153場救援成功，2022年陷入低潮，一度讓出「守護神」地位，且在洋基備戰季後賽前未參加練球，不但被罰款也未登錄季後賽名單，隔年跳槽皇家隊、季中被交易到遊騎兵隊，反而嘗到生涯第2次世界大賽冠軍滋味（前一次2016年小熊隊）。

本季例行賽13場「基襪大戰」結束，紅襪以9勝4敗大幅領先，兩隊下次交手可能就是季後賽，查普曼說：「不管對手是誰，看待洋基隊的態度和其他球隊一樣，盡力做好自己的工作，他們也努力做好就對了。」

查普曼甚至表示，當年洋基在分區系列賽對決守護者隊，自己被排除在名單外，並不會怨恨球隊，「可以理解他們為什麼做出這個決定，自己在例行賽投得不太好，所以對這件事沒什麼不好的感受。」

離開洋基後轉戰4支球隊，今年在紅襪展現霸氣，成為大聯盟第7位、美聯第4位達到30救援的投手，他說：「我對現在的成績很滿意，不會想太多，只是堅持訓練，專注能掌控的事，努力終於得到回報。」

洋基 紅襪 查普曼

延伸閱讀

MLB／賈吉第48轟救不了洋基 三振王克羅謝狂飆12K奪第16勝

MLB／「火球男」查普曼神紀錄中斷 運動家大物新人30轟史上第7快

MLB／古巴火球男單局4K關門 連17場無失分、無安打

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

相關新聞

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

道奇隊再度打出一場火力大放送的比賽，敲出18支安打，以10：2擊潰巨人隊，連兩場噴發雙位數得分火力。大谷翔平此役6打數敲...

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威對響尾蛇隊首戰登板先發，...

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

水手隊近況火熱，已經連續6場比賽未開轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也恢復手感，今天對天使隊之戰1局下就轟出兩...

MLB／官網說好的全聯盟最輕鬆呢？教士過了3周仍未取代道奇

教士隊日本投手達比修有今天登板先發，對洛磯隊先發5局失3分，隊友前3局火力全開，攻下7分奠定勝基，終場以9：6獲勝，達比...

MLB／賈吉第48轟救不了洋基 三振王克羅謝狂飆12K奪第16勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）最近猛轟全壘打，今天對紅襪隊之戰5局上揮出陽春砲，本季第48轟出爐，但洋基首...

MLB／費城人史瓦柏第52轟出爐 國聯雙冠王唯一威脅是大谷

費城人隊重砲史瓦柏（ Kyle Schwarber）連續兩天開轟，今天對皇家隊之戰1局下首次站進打擊區，就轟出中左外野方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。