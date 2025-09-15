MLB／「基襪大戰」外卡系列賽再見？查普曼表明不會怨恨洋基

「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）今天9局上登板，只投11球火速解決3名洋基隊打者，幫助紅襪隊以6：4守住勝利，生涯16年第9次達到單季30次救援成功，累積365救援在現役投手排名第3，紐約郵報形容「洋基和查普曼準備上演季後賽衝突了」。

大聯盟例行賽只剩最後兩周，藍鳥隊在美聯東區排名第1，領先洋基、紅襪4場和5.5場勝差，一旦藍鳥奪下分區冠軍，洋基、紅襪以美聯外卡前兩名晉級季後賽，將在3戰2勝制外卡系列賽碰面，查普曼一定不會讓老東家好過。

查普曼雖已37歲，今年披上紅襪球衣後回到全盛時期的水準，紐約郵報甚至評為可能是生涯最強的球季，目前出賽63場投出4勝3敗30救援、防禦率1.26，從7月27日到9月8日這段期間，更是創下連續17場比賽未被安打、未失分紀錄。

查普曼今天投11球有10顆好球，最後4球都達100英里以上，尤其讓卡波雷拉（Jose Caballero）揮空再見三振的伸卡球，更達101.5英里，本季對戰洋基7場，合計6局只被揮出兩支安打、失1分，投出5次三振，奪下5次救援成功。

紐約郵報指出，洋基在2022年季後和查普曼分道揚鑣，當然很難預料到他的強勢復甦。

查普曼過去效力洋基7季，投出153場救援成功，2022年陷入低潮，一度讓出「守護神」地位，且在洋基備戰季後賽前未參加練球，不但被罰款也未登錄季後賽名單，隔年跳槽皇家隊、季中被交易到遊騎兵隊，反而嘗到生涯第2次世界大賽冠軍滋味（前一次2016年小熊隊）。

本季例行賽13場「基襪大戰」結束，紅襪以9勝4敗大幅領先，兩隊下次交手可能就是季後賽，查普曼說：「不管對手是誰，看待洋基隊的態度和其他球隊一樣，盡力做好自己的工作，他們也努力做好就對了。」

查普曼甚至表示，當年洋基在分區系列賽對決守護者隊，自己被排除在名單外，並不會怨恨球隊，「可以理解他們為什麼做出這個決定，自己在例行賽投得不太好，所以對這件事沒什麼不好的感受。」

離開洋基後轉戰4支球隊，今年在紅襪展現霸氣，成為大聯盟第7位、美聯第4位達到30救援的投手，他說：「我對現在的成績很滿意，不會想太多，只是堅持訓練，專注能掌控的事，努力終於得到回報。」