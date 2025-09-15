MiLB／習得舅舅郭泓志真傳 林振瑋4局狂催99MPH火球無失分

效力紅雀2A的投手林振瑋，過去以「火球男」著稱的他，今再度猛催球速，不僅多次投出時速達99英哩（約159公里）的速球，還賞給對手9次三振。在他4局沒有被敲安的優質先發下，紅雀最終以7比0完封教士，為例行賽畫下完美句點。

本場比賽為紅雀2A的最後一場例行賽，也是林振瑋升上2A的第4場先發。在逐漸適應比賽的強度後，他在今天投出代表作，主投4局用61球有37顆好球，且沒有被敲出任何安打無失分，多次把球速催到99英哩，狂飆9次三振創下本季新高，也追平生涯新高。

終場球隊7：0完封教士，本場比賽林振瑋雖然無關勝負，但仍用出色的速球品質，以及三振功夫，完美收官今年的例行賽。總計今年的數據，林振瑋在2A共投4場，累積9.2局被敲9安失10分，防禦率9.31、被打擊率0.237。

現年23歲的台灣小將林振瑋，為前旅美名將郭泓志的外甥，他也彷彿習得舅舅的真傳，常常能夠飆出快100英哩的火球。以快速球聞名的他，上季曾催出生涯最快的101英哩（約162.5公里）火球，打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝等人的紀錄，成為台灣最速火球男。

No. 16 Cards prospect Chen-Wei Lin brought it for his final regular season start of 2025 as he ties a career-high with nine strikeouts in four hitless innings. pic.twitter.com/kWorRcPRjC — Springfield Cardinals (@Sgf_Cardinals) 2025年9月14日