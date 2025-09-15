MLB／阿隆索敲再見3分砲 大都會延長賽奪勝中止8連敗

大都會今日在主場迎戰遊騎兵，靠著阿隆索（Pete Alonso）在延長賽一記右外野方向3分砲打破僵局，幫助球隊以5比2收下比賽勝利，終結近期球隊的8連敗低潮。

本場比賽麥克林（Nolan McLean）代表大都會先發出戰，過去先發表現不俗的他，今天的投球表現同樣令人眼前一亮，他主投6局被敲5安，還送出7次三振，讓遊騎兵打線在前6局得分掛蛋。

而大都會打線也不讓這名24歲新星專美於前。在5局下半由艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲出差點過牆的深遠安打攻佔得點圈，並靠著連續的滾地球掩護跑回本壘，拿下本場比賽第1分；緊接著來到6局下，首名打者尼莫（Brandon Nimmo）逮中一顆位置過甜的失投球，敲出一記陽春砲助球隊擴大領先分。

7局上半麥克林退場後情況卻「豬羊變色」，後續上來的牛棚投手雷利（Brooks Raley）與葛瑞特（Reed Garrett）的接連投出保送與被敲安，讓遊騎兵趁機追回2分，將比數扳平至2比2。

隨後雙方陷入僵局未再添分，直至延長賽最後一個半局，靠著阿隆索一記再見3分砲，終場大都會以5：2擊敗遊騎兵，避免在本系列賽遭遊騎兵「剃光頭」，還終止了球隊近期的連敗低潮。

阿隆索（左）抓住機會敲出3分砲。 法新社

賽後，大都會目前以77勝73敗暫居國聯外卡第3。