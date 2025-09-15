快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

MLB／阿隆索敲再見3分砲 大都會延長賽奪勝中止8連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會在延長賽5比2擊退遊騎兵贏球。 法新社
大都會在延長賽5比2擊退遊騎兵贏球。 法新社

大都會今日在主場迎戰遊騎兵，靠著阿隆索（Pete Alonso）在延長賽一記右外野方向3分砲打破僵局，幫助球隊以5比2收下比賽勝利，終結近期球隊的8連敗低潮。

本場比賽麥克林（Nolan McLean）代表大都會先發出戰，過去先發表現不俗的他，今天的投球表現同樣令人眼前一亮，他主投6局被敲5安，還送出7次三振，讓遊騎兵打線在前6局得分掛蛋。

而大都會打線也不讓這名24歲新星專美於前。在5局下半由艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲出差點過牆的深遠安打攻佔得點圈，並靠著連續的滾地球掩護跑回本壘，拿下本場比賽第1分；緊接著來到6局下，首名打者尼莫（Brandon Nimmo）逮中一顆位置過甜的失投球，敲出一記陽春砲助球隊擴大領先分。

7局上半麥克林退場後情況卻「豬羊變色」，後續上來的牛棚投手雷利（Brooks Raley）與葛瑞特（Reed Garrett）的接連投出保送與被敲安，讓遊騎兵趁機追回2分，將比數扳平至2比2。

隨後雙方陷入僵局未再添分，直至延長賽最後一個半局，靠著阿隆索一記再見3分砲，終場大都會以5：2擊敗遊騎兵，避免在本系列賽遭遊騎兵「剃光頭」，還終止了球隊近期的連敗低潮。

阿隆索（左）抓住機會敲出3分砲。 法新社
阿隆索（左）抓住機會敲出3分砲。 法新社

賽後，大都會目前以77勝73敗暫居國聯外卡第3。

遊騎兵 大都會 Pete Alonso

相關新聞

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

道奇隊再度打出一場火力大放送的比賽，敲出18支安打，以10：2擊潰巨人隊，連兩場噴發雙位數得分火力。大谷翔平此役6打數敲...

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威對響尾蛇隊首戰登板先發，...

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

水手隊近況火熱，已經連續6場比賽未開轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也恢復手感，今天對天使隊之戰1局下就轟出兩...

MLB／官網說好的全聯盟最輕鬆呢？教士過了3周仍未取代道奇

教士隊日本投手達比修有今天登板先發，對洛磯隊先發5局失3分，隊友前3局火力全開，攻下7分奠定勝基，終場以9：6獲勝，達比...

MLB／賈吉第48轟救不了洋基 三振王克羅謝狂飆12K奪第16勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）最近猛轟全壘打，今天對紅襪隊之戰5局上揮出陽春砲，本季第48轟出爐，但洋基首...

MLB／費城人史瓦柏第52轟出爐 國聯雙冠王唯一威脅是大谷

費城人隊重砲史瓦柏（ Kyle Schwarber）連續兩天開轟，今天對皇家隊之戰1局下首次站進打擊區，就轟出中左外野方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。