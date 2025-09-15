聽新聞
MLB／官網說好的全聯盟最輕鬆呢？教士過了3周仍未取代道奇
教士隊日本投手達比修有今天登板先發，對洛磯隊先發5局失3分，隊友前3局火力全開，攻下7分奠定勝基，終場以9：6獲勝，達比修本季第4勝到手；教士落後分區龍頭道奇隊2.5場勝差、國聯外卡仍居第2，教士官網一度用「接下來比賽全聯盟最輕鬆」形容球隊優勢，顯然還未奏效。
道奇、教士8月25日最後一次交手，山本由伸先發6局失兩分，優質表現奪下本季第11勝，兩隊戰績都是74勝57敗，並列國聯西區排名第1；但教士對戰4勝9敗落後，打到例行賽結束要比道奇多贏1場，才能奪下近19年首座分區冠軍。
當時教士官網指出，接下來勝負難料，教士、道奇最後1個多月的比賽都沒有特別艱鉅挑戰，僅從對手勝率來看，教士更是大聯盟最輕鬆。
3個星期過去了，教士依序對水手、雙城、金鶯、洛磯、紅人、洛磯進行系列賽，除了對洛磯5勝2敗，其餘4個3連戰都處於劣勢，甚至還被金鶯橫掃，一共只有8勝11敗，目前戰績82勝68敗。
道奇表現也很普通，最近6個3連戰面對紅人、響尾蛇、海盜、金鶯、洛磯、巨人，也輸掉3個系列賽，包括遭海盜清盤，18場比賽10勝8敗，戰績84勝65敗。
大聯盟例行賽將在29日結束，教士最後12戰對手是大都會、白襪、釀酒人、響尾蛇，道奇13戰則要面對費城人、巨人、響尾蛇、水手，從兩隊賽程表看來，道奇確實較硬，就算保住分區冠軍，恐怕會以國聯第3種子晉級季後賽，必須從外卡系列賽打起，增加挑戰世界大賽2連霸的難度。
洛磯是第1支遭淘汰的球隊，今天吞下第109敗，本季對道奇2勝11敗、教士3勝10敗，包括最近10場比賽對戰這兩隊2勝8敗，成為國聯西區兩強穩住戰績的大補丸。
