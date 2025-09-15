快訊

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

MLB／加拿大台僑聚多倫多 首辦「台灣日」力挺藍鳥

中央社／ 多倫多14日專電
多倫多台僑首度揪團「台灣日」由多倫多台灣商會主辦，今年「試水溫」成功，明年台僑社區將齊力與職棒大聯盟（MLB）藍鳥隊洽談正式籌辦「台灣日」活動。圖為駐多倫多辦事處長梁毅鵬（中）與僑界人士在比賽後合影。圖中央社提供
多倫多台僑首度揪團「台灣日」由多倫多台灣商會主辦，今年「試水溫」成功，明年台僑社區將齊力與職棒大聯盟（MLB）藍鳥隊洽談正式籌辦「台灣日」活動。圖為駐多倫多辦事處長梁毅鵬（中）與僑界人士在比賽後合影。圖中央社提供

本賽季戰績輝煌的多倫多藍鳥隊今天以11比2大勝巴爾的摩金鶯隊，完成主場三連勝。今天也是多倫多台僑首度揪團挺棒球的「台灣日」，來自加拿大各地500位僑民身穿「Taiwan Day」特製紀念球衣，一路興奮吶喊、揮舞「Team Taiwan」國旗毛巾，與約4萬2000名球迷共同狂賀藍鳥大勝。

這場多倫多台僑首度揪團挺棒球盛事是由多倫多台灣商會主辦，多家台僑廠商贊助支持；今年「試水溫」大成功，明年多倫多台僑社區將齊力與美國職棒大聯盟（MLB）藍鳥隊（Blue Jays）洽談正式籌辦「台灣日」活動，開創海外台灣人在加拿大挺棒球的全新傳統。

有幸搶到首度試辦「台灣日」球票的台僑，今天扶老攜幼現身，不少是三代同堂，甚至還有上百人專程從溫哥華、蒙特婁、底特律等地前來看球。加拿大聯邦眾議員、加台國會議員友好協會會長史葛洛（JudySgro）夫婦、駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬均到場力挺，多倫多台裔市議員陳伶俐（LilyCheng）也閤家到場看球加油。

比賽開始前，眾人在羅傑斯中心（Rogers Centre）附近公園大集合，大家興奮穿上前面繪有台灣黑熊和藍鳥圖案、背號寫著「Taiwan 1」的特製紀念球衣，熱情呼口號挺台灣、挺藍鳥，同時聲援台灣入聯合國（UN）、參與國際民航組織（ICAO），吸引眾多準備入場看球的球迷目光。

多倫多台灣商會輔導會長李滄偉向中央社表示，藍鳥隊是加拿大唯一的MLB球隊，匯聚從西岸到東岸的球迷，今年參與「台灣日」試辦活動的台僑也來自加拿大各地；加上今年藍鳥隊戰績優異，現在是美國聯盟排名第一，今天有4萬2000名滿場球迷「和我們一起為藍鳥加油、為台灣加油」。

為迎接這場台僑社區棒球盛事，僑委會海外青年文化大使（FASCA）多倫多分會特別派出數十位年輕義工前來協助派放票券、紀念品等事宜，不少人是第一次有機會在多倫多看棒球。上屆FASCA副會長許睿庭就是其中之一，她表示，能為「台灣日」服務很開心，「我覺得這是很棒的文化融合方式，而且，台灣人都很熱衷棒球、有棒球魂，參加『台灣日』活動，可以讓多倫多台灣人有家的團聚的感覺。」

梁毅鵬表示，棒球是加拿大和台灣共同的喜愛和驕傲，多倫多僑界和辦事處在很短期間內辦起這個活動，大家回應熱烈的程度，遠超過主辦單位預期，顯示多倫多社區鄉親對台灣、對加拿大的熱愛相挺。

史葛洛則說，「所有加拿大人都愛台灣，尊敬台灣的成就」，她很開心能前來和台灣社區僑民及眾多義工一起慶祝台灣日。

MLB 藍鳥 棒球

延伸閱讀

台南體育局長到南韓拓展棒球交流 為棒球特色學校拉線締姊妹校

油菜籽被徵收75.8%關稅爭議 加稱跟中國談得好

棒球／台南與韓國樂天球團訂約 亞太棒球中心成為兩地選手培訓基地

加拿大省長率經貿團訪陸 陸流亡企業家敲警鐘：看似有利 其實落入中共陷阱

相關新聞

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

道奇隊再度打出一場火力大放送的比賽，敲出18支安打，以10：2擊潰巨人隊，連兩場噴發雙位數得分火力。大谷翔平此役6打數敲...

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威對響尾蛇隊首戰登板先發，...

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

水手隊近況火熱，已經連續6場比賽未開轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也恢復手感，今天對天使隊之戰1局下就轟出兩...

MLB／官網說好的全聯盟最輕鬆呢？教士過了3周仍未取代道奇

教士隊日本投手達比修有今天登板先發，對洛磯隊先發5局失3分，隊友前3局火力全開，攻下7分奠定勝基，終場以9：6獲勝，達比...

MLB／賈吉第48轟救不了洋基 三振王克羅謝狂飆12K奪第16勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）最近猛轟全壘打，今天對紅襪隊之戰5局上揮出陽春砲，本季第48轟出爐，但洋基首...

MLB／費城人史瓦柏第52轟出爐 國聯雙冠王唯一威脅是大谷

費城人隊重砲史瓦柏（ Kyle Schwarber）連續兩天開轟，今天對皇家隊之戰1局下首次站進打擊區，就轟出中左外野方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。