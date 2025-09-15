MLB／賈吉第48轟救不了洋基 三振王克羅謝狂飆12K奪第16勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）最近猛轟全壘打，今天對紅襪隊之戰5局上揮出陽春砲，本季第48轟出爐，但洋基首局就掉6分種下敗因，終場以4：6落敗，未能在波士頓芬威球場完成3連戰橫掃。

本季13場「基襪大戰」落幕，紅襪以9勝4敗大幅領先，但洋基83勝66敗領先1.5場勝差，兩隊在美聯外卡暫居前兩名，接下來太空人、遊騎兵、守護者隊最大勝差只有2.5場，例行賽最後兩周競爭相當激烈。

Aaron Judge clubs his 48th home run as the @Yankees slug their way back into the ballgame! pic.twitter.com/4Ne7yDgaIA — MLB (@MLB) 2025年9月15日

洋基先發投手華倫（Will Warren）今天投5局被揮出10支安打，包括1支全壘打，失6分都集中在1局下，打線怎麼追都沒用，羅沙里歐（Amed Rosario）4局上兩分砲、賈吉5局上陽春砲、卡波雷拉（Jose Caballero）7局上陽春砲無法挽回戰局，終場以兩分之差落敗。

紅襪王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）被羅沙里歐、賈吉開轟，先發6局失3分，狂飆12次三振，本季第16勝到手，奪三振240次穩居大聯盟第1。

賈吉近6戰出現5轟，本季48轟在美聯仍居第2，落後水手隊羅利（Cal Raleigh）6轟，打擊率3成26在大聯盟排名第1。