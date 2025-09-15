聽新聞
MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭
水手隊近況火熱，已經連續6場比賽未開轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也恢復手感，今天對天使隊之戰1局下就轟出兩分砲，本季第54轟成致勝一擊，水手終場11：2大勝，最近拚出9連勝獨居美聯西區龍頭。
羅利首局面對天使先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks），轟出中左外野方向409英尺兩分砲，漢崔克斯只投3.1局失9分，吞下本季第10敗，天使在這次4連戰遭橫掃。
羅利今天4打數2安打、攻下兩分打點，目前54轟仍居大聯盟全壘打，領先洋基隊賈吉（Aaron Judge）6轟，打點115分也在美聯排名第1，很有機會奪下雙冠王。
值得一提的是，羅利單季54轟也追平洋基傳奇球星曼托（Mickey Mantle），在大聯盟史上左右開弓打者並列第1。
水手、太空人隊人今天賽前81勝68敗在分區並列領先，太空人3：8輸給勇士隊，落後1場勝差，在美聯外卡排名第3；水手締造本季最長9連勝紀錄後，暌違3個月12天又在分區單獨領先，羅利還有12場比賽可拚60轟紀錄。
