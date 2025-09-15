MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

道奇隊再度打出一場火力大放送的比賽，敲出18支安打，以10：2擊潰巨人隊，連兩場噴發雙位數得分火力。大谷翔平此役6打數敲出1安打，是今天打擊手感相對收斂的，第2到4棒貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）全數都是3安以上的猛打。

道奇18支安打僅有的長打為弗里曼、貝茲各一支二壘打，靠機關槍射穿巨人投手，先發左投瑞伊（Robbie Ray）投4局被敲6安打、失5分，後續4任投手登板也全數掉分。

大谷是少數寂寞之人，前兩打席都遭到三振，接下來3打席都是飛球出局，直到第9局才出現一支中外野安打，接下來赫南德茲、艾德曼（Tommy Edman）敲安護送他回到本壘，本季累積135得分超越去年（134），寫下生涯單季新高。

葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發6.2局被敲3安打、失1分，隊友火力相挺，拿下本季第3勝。

道奇在這波系列賽收下2勝1敗，後兩場分別攻下13、10分，昨天幫助首局丟掉4分的克蕭（Clayton Kershaw）逃敗，今天相挺葛拉斯諾奪勝，唯獨系列賽第一場全場1分入袋，讓先發7局僅被敲1安打、失1分的山本由伸「問天」收場。