MLB／費城人史瓦柏第52轟出爐 國聯雙冠王唯一威脅是大谷
費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）連續兩天開轟，今天對皇家隊之戰1局下首次站進打擊區，就轟出中左外野方向414英尺陽春砲，本季第52轟出爐，打點127分更在大聯盟遙遙領先，生涯首次國聯雙冠王機會很大。
費城人雖以3：10不敵皇家、終止6連勝，還是跟上釀酒人隊，成為本季第2支確定取得季後賽門票的球隊，也是連續4年晉級，至少保障外卡名額。
費城目前戰績89勝61敗，下個目標當然是國聯東區冠軍，最快明天對道奇隊之戰就可達陣，完成分區2連霸。
史瓦柏今天面對家先發投手卡麥隆（Noah Cameron）首打席就開轟，全場4打數1安打、攻下1分打點；道奇大谷翔平對巨人隊之戰6打數1安打、吞下兩次三振，全壘打停在49支，仍居國聯第2、大聯盟第3。
史瓦柏2022年以46轟拿下生涯首座國聯全壘打王，今年唯一威脅就是大谷，打點領先排名第2的大都會隊阿隆索（Pete Alonso）10分，首座打點王沒有太大問題。
