MLB／響尾蛇工具人觸身球傷退送去檢查 回報「星座運勢陰性」

響尾蛇隊今天以6：4擊敗雙城隊，二年級生工具人亞歷山大（Blaze Alexander）因觸身球傷退，卻為隊友帶來笑料，他的左手肘傷處進行透視X光機（Fluoroscopy）檢查，檢查過後回報隊友，「我的星座運勢（horoscope）是陰性。」

響尾蛇此役的逆轉攻勢出現在4局上，卡洛爾（Corbin Carroll）打出內野小飛球出局後，亞歷山大挨觸身球，當下續留場上，隨後勞拉（Jordan Lawlar）敲二壘打，麥肯（James McCann）掃出三分砲，扭轉為4：2領先。

雙城兩度追到1分差，都在下個半句就被響尾蛇添加保險分，終場以4：6輸球。響尾蛇以2勝1敗結束這波系列賽，接下來將展開與巨人隊的3連戰，首戰推出賈倫（Zac Gallen）先發，巨人則由鄧愷威打頭陣。

James McCann has driven in all 4 of the @Dbacks runs 👏 pic.twitter.com/EJHbG0Mte7 — MLB (@MLB) 2025年9月14日

亞歷山大此役仍在4局下提前退場，左手肘腫脹進行X光檢查，結果並無骨裂，他也表示，如果明天手肘可以彎曲，就會正常出賽。

有趣的是，他的隊友爆料，亞歷山大檢查後卻是告訴隊友，他的星座運勢是陰性，讓休息室笑翻。亞歷山大說：「其實我跟哈森（Mike Hazen，響尾蛇總管）也是這樣說，它其實是叫flow、flow scope、fluoroscope之類的，但總之我說它是星座運勢。」