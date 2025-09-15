快訊

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威對響尾蛇隊首戰將登板先發，挑戰生涯第3勝。 路透社
鄧愷威對響尾蛇隊首戰將登板先發，挑戰生涯第3勝。 路透社

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威響尾蛇隊首戰登板先發，挑戰生涯第3勝，響尾蛇推出賈倫（Zac Gallen）應戰，目前14敗是大聯盟第4慘紀錄。

鄧愷威最近一次出賽是8日對紅雀隊之戰，先發4局被揮出3支安打、出現5次保送，失4分吞敗，不過投出8次三振也追平個人單場最佳紀錄。

巨人最近兩個系列賽在主場對響尾蛇、道奇進行3連戰，打出3勝3敗，鄧愷威未輪到先發任務，本季戰績2勝4敗、防禦率7.54，台灣時間明天早上9點40分對決響尾蛇，將是生涯首次在將在鳳凰城亮相。

鄧愷威去年4月20日以後援身分對響尾蛇投1局，被揮出4支安打、出現3次保送，失5分無關勝敗，明天首次先發對決，拿手的橫掃球是否奏效成為重點。

巨人戰績75勝74敗，國聯外卡排名第4，落後大都會隊1.5場、領先響尾蛇半場勝差，鄧愷威明天先發任務相當重要。

大聯盟例行賽只剩最後兩周，洛磯隊弗里蘭（Kyle Freeland）、桑撒提拉（Antonio Senzatela）、國民隊帕克（Mitchell Parker）15敗並列大聯盟敗投王，賈倫目前戰績11勝14敗、防禦率4.84，和另5名投手並列第4慘。

相關新聞

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

道奇隊再度打出一場火力大放送的比賽，敲出18支安打，以10：2擊潰巨人隊，連兩場噴發雙位數得分火力。大谷翔平此役6打數敲...

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威對響尾蛇隊首戰登板先發，...

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

水手隊近況火熱，已經連續6場比賽未開轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也恢復手感，今天對天使隊之戰1局下就轟出兩...

MLB／費城人史瓦柏第52轟出爐 國聯雙冠王唯一威脅是大谷

費城人隊重砲史瓦柏（ Kyle Schwarber）連續兩天開轟，今天對皇家隊之戰1局下首次站進打擊區，就轟出中左外野方...

MLB／山本由伸好羨慕！大谷敲49轟挺克蕭 道奇打爆巨人

道奇隊前天在日籍投手山本由伸先發好投的戰役熄火，昨天打線手感轉熱，一口氣噴發十七支安打，包括大谷翔平的陽春砲、本季第四十...

MiLB／「玉米」越投越上手！林昱珉6局3K摘本月第3勝

去年幫助中華隊拿下12強世界冠軍，現效力響尾蛇3A的旅美好手林昱珉今日再度掛帥先發，他主投6局僅失1分，還外帶3張老K，幫助球隊以9比1大勝運動家，他也順利收下自9月以來，第三場勝投，近期狀態十分火熱

