MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威對響尾蛇隊首戰登板先發，挑戰生涯第3勝，響尾蛇推出賈倫（Zac Gallen）應戰，目前14敗是大聯盟第4慘紀錄。

鄧愷威最近一次出賽是8日對紅雀隊之戰，先發4局被揮出3支安打、出現5次保送，失4分吞敗，不過投出8次三振也追平個人單場最佳紀錄。

巨人最近兩個系列賽在主場對響尾蛇、道奇進行3連戰，打出3勝3敗，鄧愷威未輪到先發任務，本季戰績2勝4敗、防禦率7.54，台灣時間明天早上9點40分對決響尾蛇，將是生涯首次在將在鳳凰城亮相。

鄧愷威去年4月20日以後援身分對響尾蛇投1局，被揮出4支安打、出現3次保送，失5分無關勝敗，明天首次先發對決，拿手的橫掃球是否奏效成為重點。

巨人戰績75勝74敗，國聯外卡排名第4，落後大都會隊1.5場、領先響尾蛇半場勝差，鄧愷威明天先發任務相當重要。

大聯盟例行賽只剩最後兩周，洛磯隊弗里蘭（Kyle Freeland）、桑撒提拉（Antonio Senzatela）、國民隊帕克（Mitchell Parker）15敗並列大聯盟敗投王，賈倫目前戰績11勝14敗、防禦率4.84，和另5名投手並列第4慘。