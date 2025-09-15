快訊

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

MLB／水手重砲羅利連創全壘打紀錄 還差3轟超越小葛瑞菲

中央社／ 綜合外電報導
西雅圖水手重砲羅利本季第54轟出爐。 美聯社
西雅圖水手重砲羅利本季第54轟出爐。 美聯社

美國職棒今天誕生新紀錄，西雅圖水手重砲羅利（Cal Raleigh）首局首打席開轟，讓他以43支寫下大聯盟以捕手身分開轟的單季紀錄；本季第54轟出爐，也讓他在全壘打數獨占龍頭。

法新社報導，水手今天在主場面對洛杉磯天使，羅利第1局就貢獻2分打點，最後水手是以11比2獲勝。這名28歲的美國捕手兼指定打者，今天表現追平紐約洋基名將曼托（Mickey Mantle），兩人目前共同保持左右開弓打者單季最多轟紀錄。

羅利今天的全壘打，也是他本季擔任捕手時所擊出的第43支。過去這項紀錄，是由羅利與2003年亞特蘭大勇士洛培茲（Javy Lopez）共同保持。

今天這場比賽，水手打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）從天使先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）手中擊出一壘安打後，選擇左打的羅利將一記伸卡球擊出左外野全壘打牆，落入水手練投區，這也是羅利本季以左手轟出的第34支全壘打。

大聯盟例行賽只剩約2週，羅利只要再有3轟就能超越水手名將小葛瑞菲（Ken GriffeyJr.）的56支，寫下隊史單季全壘打紀錄。

水手所屬的美國聯盟至今只有3名球員有過單季60轟，他們全部效力於洋基：分別是1927年貝比魯斯（Babe Ruth）60支，1961年馬瑞斯（Roger Maris）61支，以及2022年賈吉（Aaron Judge）62支。

水手

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊關鍵本壘攻防勝出 高志綱分析主審改判原因

U18世界盃／曾聖恩自評都衝第一 沒滑壘怕撞到捕手

虛擬貨幣交易實體門市竟是假 新莊警破詐團逮6嫌扣700萬贓款

MLB／水手20安轟垮勇士 當家鐵捕羅利挑戰高懸64年記錄

相關新聞

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

道奇隊再度打出一場火力大放送的比賽，敲出18支安打，以10：2擊潰巨人隊，連兩場噴發雙位數得分火力。大谷翔平此役6打數敲...

MLB／鄧愷威明天先發為巨人拚外卡 響尾蛇賈倫14敗全聯盟第4慘

巨人隊今天在主場以2：10不敵道奇隊，3連戰1勝2敗結束，明天開始展開客場7連戰，旅美投手鄧愷威對響尾蛇隊首戰登板先發，...

MLB／羅利左右開弓54轟平紀錄 水手9連勝獨居分區龍頭

水手隊近況火熱，已經連續6場比賽未開轟的重砲捕手羅利（Cal Raleigh）也恢復手感，今天對天使隊之戰1局下就轟出兩...

MLB／官網說好的全聯盟最輕鬆呢？教士過了3周仍未取代道奇

教士隊日本投手達比修有今天登板先發，對洛磯隊先發5局失3分，隊友前3局火力全開，攻下7分奠定勝基，終場以9：6獲勝，達比...

MLB／賈吉第48轟救不了洋基 三振王克羅謝狂飆12K奪第16勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）最近猛轟全壘打，今天對紅襪隊之戰5局上揮出陽春砲，本季第48轟出爐，但洋基首...

MLB／費城人史瓦柏第52轟出爐 國聯雙冠王唯一威脅是大谷

費城人隊重砲史瓦柏（ Kyle Schwarber）連續兩天開轟，今天對皇家隊之戰1局下首次站進打擊區，就轟出中左外野方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。