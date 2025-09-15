MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

美國職棒舊金山巨人隊今天宣布，台灣投手鄧愷威下一場先發是在台灣時間16日上午9時40分，客場出戰亞利桑那響尾蛇。

巨人今天在主場與洛杉磯道奇交手，明天起與亞利桑那響尾蛇3連戰。今天賽前，總教練梅爾文（BobMelvin）向媒體透露未來3場先發投手分別是鄧愷威、尚待公布、魏蘭德（Justin Verlander）。

鄧愷威將在美西時間15日晚間6時40分（台灣時間16日上午9時40分）先發出賽，可望對決台美混血的明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）。

鄧愷威去年升上大聯盟，曾在主場對戰響尾蛇。他在去年4月18日以後援投手身分，7局上1人出局，二三壘有人時登場，共投1局被敲4支安打，失掉5分。卡洛爾從鄧愷威手中敲出一壘安打。

大聯盟例行賽進入尾聲，巨人隊拚季後賽戰況吃緊，目前在國聯西區排名第3，落後道奇、教士差距較大，但爭奪外卡名額仍有希望，今天賽前巨人距離外卡門票只有1場勝差。

響尾蛇頭號先發加倫（Zac Gallen）將與鄧愷威同場對決。加侖本季戰績11勝14敗，防禦率4.84，他前一次先發在9月9日對巨人投6.2局責失5分。

鄧愷威上一場先發是9月7日在客場出戰聖路易紅雀，前4局表現精彩，賞給對手8次三振，但第5局控球失準，連續投出3次四壞保送，在滿壘時被敲安打之後退場。他本季2勝4敗，防禦率7.54。

原先美國媒體預測，鄧愷威預定13日主場對上道奇，但教練團安排下，鄧愷威延後2天登板，改為客場對上響尾蛇。