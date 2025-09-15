山本由伸好羨慕！大谷敲49轟挺克蕭 道奇打爆巨人

道奇隊前天在日籍投手山本由伸先發好投的戰役熄火，昨天打線手感轉熱，一口氣噴發十七支安打，包括大谷翔平的陽春砲、本季第四十九轟，終場以十三比七擊敗巨人隊。

道奇由資深左投克蕭先發，投三局被敲五安打、失四分，首局就被敲四安打、兩保送，單局丟掉四分，道奇處於一比四落後，但這回道奇打線補上了克蕭開賽所挖的坑。

大谷三局上以陽春砲吹響道奇反攻號角，狙擊巨人先發投手韋伯；韋伯五局上面對三名打者都沒解決，留下滿壘局面退場，赫南德茲補上二壘打逆轉戰局，道奇單局灌進六分為比賽奠定勝基。

大谷單場三安猛打，還有一次靠故意四壞保送上壘，本季累積四十九轟居大聯盟第三，落後水手隊羅利五十三轟、費城人隊史瓦柏五十一轟。

道奇教頭羅伯茲指出，道奇在第二局就有一出局、滿壘的機會，斷在第九棒的捕手洛維特敲出雙殺打，「翔平已經在打擊準備區，卻輪不到他的棒次，其實非常受挫。」

克蕭感謝打線相挺，「每個人都拉了我一把，我們攻下一大堆分數，這真的很棒，雖然對我來說是糟糕的一天，但球隊挺了過來，這才最重要。」