MiLB／「玉米」越投越上手！林昱珉6局3K摘本月第3勝

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉現效力響尾蛇3A。圖截自官網
去年幫助中華隊拿下12強世界冠軍，現效力響尾蛇3A的旅美好手林昱珉今日再度掛帥先發，他主投6局僅失1分，還外帶3張老K，幫助球隊以9比1大勝運動家，他也順利收下自9月以來，第三場勝投，近期狀態十分火熱。

本場比賽對上運動家，林昱珉雖在首局就被敲安，但靠著隊友的守備支援以及精采的三振發揮，讓他在前2局並無失分紀錄。到了第3局，他再度面臨危機，先投出四壞後又再度被敲出安打，讓對手攻佔得點圈，而在兩出局的情況下，他遭到長打狙擊失掉1分，不過這僅是他本場比賽中唯一掉的分數。

隨後，控球狀態回穩的林昱珉，在4、5、6局並未讓對手再添分，並靠著打線全場13支安打的「神支援」，響尾蛇終場便以9：1擊敗運動家，林昱珉也順利收下個人本季第5勝。

總結來說，林昱珉今日先發6局，投出的94球中有55顆是好球，合計被敲出4安，但他的控球的精準度仍需多加注意，本場比賽有5次保送的紀錄。

這場表現不僅是林昱珉本季的先發代表作之一，在進入9月後他也逐漸找回投球的感覺，9月初至今的3場先發皆拿下勝投，目前他個人繳出5勝6敗的成績，防禦率為6.36。

林昱珉 響尾蛇 世界棒球12強

