MLB／明天生日今提前送禮！錢德勒6局好投助海盜中止7連敗

海盜今派出22歲的年輕投手錢德勒（Bubba Chandler）擔綱先發，他主投6局僅失1分，有效封鎖國民打線。隨後海盜打線在比賽後半段展開反攻，在8局上連拿4分幫助球隊「超車」比數，終場以5比1擊敗國民收下勝利。

再過一天就滿23歲的錢德勒，本場比賽火力全開，他共計6局投了81球，僅被敲出2支安打失1分，並繳出7次三振、0四壞的優異成績，提前送了自己一份生日大禮。在錢德勒下場後，海盜打線展開攻勢，先是在第八局由麥卡臣（Andrew McCutchen）和約克（Nick Yorke）分別打出帶有兩分打點的安打；隨後第九局由特里歐洛（Jared Triolo）補上一發陽春砲，幫助球隊止敗。

在投打強強聯手下，海盜終止了近期的7連敗頹勢，目前戰績為65勝84敗。

「太不可思議了。」海盜總教練凱利（Don Kelly）說道：「他的球速全程維持得很好，投出的每一個球都帶著專注，而且能夠靈活地進行各種調整，還能有效地用變速球和滑球來攻擊好球帶，真的太棒了。」

賽後，錢德勒表示：「這是我22歲的最後一次先發，很高興一切順利。」