MLB／劈腿接球美技釀禍 巨人史密斯右腿拉傷入傷兵名單

舊金山巨人隊內野手史密斯（Dominic Smith）在昨日戰勝道奇隊的延長賽中，在一壘以「劈腿」方式接球，導致右腿筋拉傷，隨後被列入10天傷病名單。

巨人與道奇系列賽首戰，雙方維持1比1的僵局，一路鏖戰至10局。在最後一個半局，靠著巨人打者貝利（Patrick Bailey）轟出石破天驚的再見滿貫砲，終場以5：1帶走比賽勝利。雖然本場比賽巨人最終贏球，但卻也傳出壞消息，就是當家一壘手史密斯因傷勢影響被放入傷兵名單中。

在四局上半兩人出局時，三壘手查普曼（Matt Chapman）撲接住一記可能穿越的滾地球，並將球快速傳至一壘，而當時在一壘的史密斯以一記劈腿的方式完成接球，驚險地刺殺了即將上一壘的跑者帕赫斯（Andy Pages），結束該半局。但這個劈腿接殺的美技卻也讓史密斯付出代價，只見他當下表情痛苦倒在地上，顯然已造成傷勢。

史密斯（中）在與教練團溝通後，返回休息室。 美聯社

隨後道奇隊針對出局的判決提出挑戰，但在重播後依舊維持原判。史密斯在該半局後也下場休息，交由弗洛瑞斯（Wilmer Flores）接替。

在今日的比賽，史密斯因被列入傷兵名單未能出賽，而巨人隊也隨即將內野手兼外野手恩卡納西翁 (Jerar Encarnacion) 從傷病名單中恢復，並讓他接受康復訓練以填補名單空缺。