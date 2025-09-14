快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

MLB／大谷翔平敲本季最遠轟！達成連兩年50轟神紀錄僅差一步

綜合報導
大谷翔平敲出第49轟，也是本季所有的全壘打中最遠的一發。 路透社
來自日本的道奇巨星大谷翔平今對巨人敲轟，他在3局上逮住巨人投手韋伯（Logan Webb）的失投球，扛出一支中外野方向的陽春砲，本季累積已達49轟。值得注意的是，這是他本季所有的全壘打中，最遠的一發。

大谷在本場比賽擔任開路先鋒，今日狀況火熱的他，在首打席就敲出一支內野安打上壘。3局上半他再度上場，便抓住機會直接開轟，幫助球隊縮小分差。

去年整季專職打者的大谷，敲出高達54發全壘打。而本季回歸「二刀流」的他，在打擊方面卻絲毫不受影響，目前僅差1發就達標50轟大關，有望達成連兩年皆繳出至少50轟的超狂數據，綜觀歷史上也僅有5位選手創下此紀錄，分別是貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）以及「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

他今日的這發全壘打，擊球初速高達114.8英哩（約184.7公里），飛行距離為454英呎，創下大谷本季最遠轟紀錄，同時也是道奇隊本季全壘打中「飛最遠」的一發。

