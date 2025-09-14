MLB／基襪大戰「條紋軍」奪2連勝 奇森姆：我們是不可戰勝的球隊
洋基今日再度對決紅襪，當家二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）單場繳出「猛打賞」好表現，外帶一支陽春砲，幫助球隊最終以5比3擊退紅襪，收下系列賽2連勝。目前位居美聯外卡第1的他們，仍有機會在剩下來的場次中「超車」，奪回美聯龍頭寶座。
賽後，奇森姆對於目前球隊的戰績相當不以為然，他自豪地說：「我覺得任何自以為比我們強的球隊都應該知道，只要我們踏上球場，我們就會毫不留情，我們就是要踩著對手的脖子。」他接著強調：「我們不是來玩的。我們會全力以赴，完成任務。」
本場比賽過後，奇森姆還差1記全壘打，就能成為洋基歷史上第三位賽季打出「30轟30盜」的球員。而他也是繼2003年的洋基退役好手索里安諾（Alfonso Soriano）之後，首位單季打出30/30的球員。
「接下來的比賽都至關重要。」洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）說道：「所以，我們要再贏一場。顯然對手實力很強，明天還有強投克羅謝在等著我們，所以這場比賽很值得。希望明天我們能拿出精彩的表現收官。」
自8月24日以來，洋基隊的戰績為13勝5負。下場比賽將與紅襪進行系列賽最終戰，目前位居美聯第三的他們，尚落後龍頭藍鳥3場勝差。
