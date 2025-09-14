MLB／費城人史瓦柏第51轟出爐 最後兩周力拚國聯雙冠王

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）全壘打熄火3場，今天對皇家隊之戰5局下出現陽春砲，本季第51轟出爐，仍居國聯全壘打王，費城人終場8：6獲勝，最近拚出6連勝，離國聯東區冠軍愈來愈近了。

大聯盟本季例行賽只剩最後兩周，釀酒人隊是首支達到90勝的球隊，今天確定搶下第1張季後賽門票，費城人89勝60敗在全聯盟排名第2，領先分區排名第2的大都會隊達13場勝差。

No. 5⃣1⃣ for Kyle Schwarber 🔔



We have a brand new ballgame at The Bank! pic.twitter.com/QUAiKs3lWX — MLB (@MLB) 2025年9月13日

費城人今天打完前4局3：4落後，史瓦柏5局下面對皇家中繼投手澤帕（Angel Zerpa），逮中86英里滑球，轟出右外野方向361英尺陽春砲，不但追平比數也帶動這半局3分攻勢，成為逆轉戰局的關鍵。

史瓦柏3打數2安打，6局下第2安追加1分打點，本季126分在大聯盟穩居領先，很有機會包辦國聯雙冠王。

大聯盟目前7名球員達到40支全壘打，水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）53轟排名第1，史瓦柏51轟居次，道奇隊大谷翔平今天對巨人隊賽前48轟，洋基隊賈吉（Aaron Judge）則有47轟。