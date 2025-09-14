聽新聞
MLB／季後賽12強首張門票確定了 釀酒人近8年第7次晉級
大聯盟例行賽將在29日落幕，本季首支晉級季後賽的球隊今天出爐，釀酒人隊確定至少拿下國聯外卡，下一個目標是完成美聯中區3連霸。
釀酒人作客聖路易對紅雀隊進行3連戰，昨天首場比賽8：2獲勝，戰績升至90勝58敗，繼續在大聯盟排名第1，今天第2戰開打前，由於大都會隊以2：3不敵遊騎兵隊，也讓釀酒人確定晉級季後賽，釀酒人隊墨菲（Pat Murphy）領軍兩年都晉級。
季後賽12強之爭，釀酒人搶下第1張門票，代表從2018年起，最近8個球季有7次晉級，最終目標當然是贏得隊史首座世界大賽冠軍；釀酒人過去在季後賽最佳表現是1982年，當時仍是美聯球隊，奪下聯盟冠軍，在世界大賽打滿7場不敵紅雀。
釀酒人2018年在國聯冠軍賽不敵道奇隊，接下來5次季後賽有4次在外卡戰出局，2021年直接在分區系列賽出局。
大都會今天輸球後吞下8連敗，戰績掉到76勝73敗，雖在國聯東區排名第2，但落後費城人隊達13場勝差，想要拚進季後賽只能尋求外卡，至於兩聯盟戰績墊底的洛磯、白襪隊已遭淘汰。
