聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
主帥墨菲(右)領軍的釀酒人隊連續兩年都晉級季後賽。 路透社
大聯盟例行賽將在29日落幕，本季首支晉級季後賽的球隊今天出爐，釀酒人隊確定至少拿下國聯外卡，下一個目標是完成美聯中區3連霸。

釀酒人作客聖路易對紅雀隊進行3連戰，昨天首場比賽8：2獲勝，戰績升至90勝58敗，繼續在大聯盟排名第1，今天第2戰開打前，由於大都會隊以2：3不敵遊騎兵隊，也讓釀酒人確定晉級季後賽，釀酒人隊墨菲（Pat Murphy）領軍兩年都晉級。

季後賽12強之爭，釀酒人搶下第1張門票，代表從2018年起，最近8個球季有7次晉級，最終目標當然是贏得隊史首座世界大賽冠軍；釀酒人過去在季後賽最佳表現是1982年，當時仍是美聯球隊，奪下聯盟冠軍，在世界大賽打滿7場不敵紅雀。

釀酒人2018年在國聯冠軍賽不敵道奇隊，接下來5次季後賽有4次在外卡戰出局，2021年直接在分區系列賽出局。

大都會今天輸球後吞下8連敗，戰績掉到76勝73敗，雖在國聯東區排名第2，但落後費城人隊達13場勝差，想要拚進季後賽只能尋求外卡，至於兩聯盟戰績墊底的洛磯、白襪隊已遭淘汰。

紅雀 釀酒人 大都會

MLB／費城人史瓦柏第51轟出爐 最後兩周力拚國聯雙冠王

費城人隊重砲史瓦柏（ Kyle Schwarber）全壘打熄火3場，今天對皇家隊之戰5局下出現陽春砲，本季第51轟出爐，...

MLB／問天纏身…山本由伸連3場7局以上失1分卻0勝 道奇挨再見滿貫

道奇隊日本強投山本由伸被「問天」悲運纏身，繼前一場8.2局無安打破功後勝投還被牛棚燒掉，今天面對巨人隊又是7局失1分的好...

MLB／「法官」一棒轟出芬威！全壘打數獨居隊史第四 洋基力退宿敵紅襪

美東傳統好戲「基襪大戰」系列賽首場比賽，紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就揮出生涯第362發全壘打，獨居洋基隊史全壘打榜第四名，終場洋基也以4：1擊敗宿敵波士頓紅襪。

MLB／季後賽12強首張門票確定了 釀酒人近8年第7次晉級

大聯盟例行賽將在29日落幕，本季首支晉級季後賽的球隊今天出爐，釀酒人隊確定至少拿下國聯外卡，下一個目標是完成美聯中區3連...

MLB／釀酒人8比2擊倒紅雀 本季首支達陣90勝球隊

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰聖路易紅雀，強投普利斯特先發5.1局失2分，加上重砲葉力奇扛兩分全壘打，助...

MLB／道奇史考特自評「人生最爛一年」山本由伸：他是有實力的選手

道奇隊山本由伸今天繳出7局狂飆10K只失1分的好投，但牛棚再度失守，救援投手史考特（Tanner Scott）還在延長賽被敲出再見滿貫砲。對此，山本由伸表示全員要一起幫助史考特。 被轟滿貫砲的史

