MLB／釀酒人8比2擊倒紅雀 MLB本季首支達陣90勝球隊

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰聖路易紅雀，強投普利斯特先發5.1局失2分，加上重砲葉力奇扛兩分全壘打，助釀酒人8比2取勝，成為本季首支達陣90勝球隊。

普利斯特（Quinn Priester）面對紅雀主投5.1局被敲5支安打掉2分，並送出5次三振、1次保送，釀酒人打線火力猛烈幫他奪下勝投後，普利斯特本季投球成績來到13勝2敗，防禦率3.25。

普利斯特5月30日出賽至今，他總計登板投球18場，期間釀酒人隊拿下驚人的18勝沒有敗仗。

釀酒人打線今天總共擊出11安奪下8分，其中強棒葉力奇（Christian Yelich）於7局下敲出中外野兩分砲，這是他本季第28轟。

大聯盟例行賽已接近尾聲，釀酒人擊敗紅雀後，本季戰績來到90勝58敗，勝率6成08高居大聯盟30隊之首，同時也是目前唯一達到90勝的隊伍。