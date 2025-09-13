快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

MLB／釀酒人8比2擊倒紅雀 MLB本季首支達陣90勝球隊

中央社／ 密爾瓦基12日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰聖路易紅雀，強投普利斯特先發5.1局失2分，加上重砲葉力奇扛兩分全壘打，助釀酒人8比2取勝，成為本季首支達陣90勝球隊。圖／路透社
美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰聖路易紅雀，強投普利斯特先發5.1局失2分，加上重砲葉力奇扛兩分全壘打，助釀酒人8比2取勝，成為本季首支達陣90勝球隊。圖／路透社

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰聖路易紅雀，強投普利斯特先發5.1局失2分，加上重砲葉力奇扛兩分全壘打，助釀酒人8比2取勝，成為本季首支達陣90勝球隊。

普利斯特（Quinn Priester）面對紅雀主投5.1局被敲5支安打掉2分，並送出5次三振、1次保送，釀酒人打線火力猛烈幫他奪下勝投後，普利斯特本季投球成績來到13勝2敗，防禦率3.25。

普利斯特5月30日出賽至今，他總計登板投球18場，期間釀酒人隊拿下驚人的18勝沒有敗仗。

釀酒人打線今天總共擊出11安奪下8分，其中強棒葉力奇（Christian Yelich）於7局下敲出中外野兩分砲，這是他本季第28轟。

大聯盟例行賽已接近尾聲，釀酒人擊敗紅雀後，本季戰績來到90勝58敗，勝率6成08高居大聯盟30隊之首，同時也是目前唯一達到90勝的隊伍。

MLB 紅雀 釀酒人 大聯盟 葉力奇

延伸閱讀

MLB／道奇史考特自評「人生最爛一年」山本由伸：他是有實力的選手

MLB／「法官」一棒轟出芬威！全壘打數獨居隊史第四 洋基力退宿敵紅襪

MLB／佐佐木朗希球速增加因開始「聽話」 下次登板還是小聯盟

MLB／普利斯特7局好投奪第12勝 釀酒人戰績獨走大聯盟

相關新聞

MLB／道奇史考特自評「人生最爛一年」山本由伸：他是有實力的選手

道奇隊山本由伸今天繳出7局狂飆10K只失1分的好投，但牛棚再度失守，救援投手史考特（Tanner Scott）還在延長賽被敲出再見滿貫砲。對此，山本由伸表示全員要一起幫助史考特。 被轟滿貫砲的史

MLB／「法官」一棒轟出芬威！全壘打數獨居隊史第四 洋基力退宿敵紅襪

美東傳統好戲「基襪大戰」系列賽首場比賽，紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就揮出生涯第362發全壘打，獨居洋基隊史全壘打榜第四名，終場洋基也以4：1擊敗宿敵波士頓紅襪。

MLB／釀酒人8比2擊倒紅雀 MLB本季首支達陣90勝球隊

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰聖路易紅雀，強投普利斯特先發5.1局失2分，加上重砲葉力奇扛兩分全壘打，助...

MLB／狄葛隆重返成名地 唐天賜0.2局被打爆、大都會7連敗外卡不保

紐約大都會今天（13日）主場迎戰德州遊騎兵的比賽3比8輸球，苦吞7連敗。比賽焦點落在兩名投手身上——華裔小將新秀唐天賜（Jonah Tong）先發0.2局就失掉6分；而昔日王牌狄葛隆（Jacob deGrom）則風光重返花旗球場，只不過物換星移，如今成為敵隊的球員，他繳出優質先發、收下本季第12勝。

MLB／老虎傷兩員大將！「虎王」史庫柏只投45球退場、巴耶茲臉挨球吻

底特律老虎隊今天（13日）2比8不敵邁阿密馬林魚，不只吞下敗仗，還傳出傷情。王牌左投、去年的美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）第四局就因為身體狀況提前退場，明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）則在第二局被球擊中臉部後也傷退，蒙受雙重打擊。

MLB／問天纏身…山本由伸連3場7局以上失1分卻0勝 道奇挨再見滿貫

道奇隊日本強投山本由伸被「問天」悲運纏身，繼前一場8.2局無安打破功後勝投還被牛棚燒掉，今天面對巨人隊又是7局失1分的好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。