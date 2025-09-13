MLB／釀酒人8比2擊倒紅雀 MLB本季首支達陣90勝球隊
美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰聖路易紅雀，強投普利斯特先發5.1局失2分，加上重砲葉力奇扛兩分全壘打，助釀酒人8比2取勝，成為本季首支達陣90勝球隊。
普利斯特（Quinn Priester）面對紅雀主投5.1局被敲5支安打掉2分，並送出5次三振、1次保送，釀酒人打線火力猛烈幫他奪下勝投後，普利斯特本季投球成績來到13勝2敗，防禦率3.25。
普利斯特5月30日出賽至今，他總計登板投球18場，期間釀酒人隊拿下驚人的18勝沒有敗仗。
釀酒人打線今天總共擊出11安奪下8分，其中強棒葉力奇（Christian Yelich）於7局下敲出中外野兩分砲，這是他本季第28轟。
大聯盟例行賽已接近尾聲，釀酒人擊敗紅雀後，本季戰績來到90勝58敗，勝率6成08高居大聯盟30隊之首，同時也是目前唯一達到90勝的隊伍。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言