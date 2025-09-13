MLB／道奇史考特自評「人生最爛一年」山本由伸：他是有實力的選手

道奇隊山本由伸今天繳出7局狂飆10K只失1分的好投，但牛棚再度失守，救援投手史考特（Tanner Scott）還在延長賽被敲出再見滿貫砲。對此，山本由伸表示全員要一起幫助史考特。

被轟滿貫砲的史考特賽後坦言自己狀態低迷，「那是一顆好球帶上方的速球，也許我投球動作被看穿吧。我現在完全搞不清楚狀況，真的很糟，這是我人生中最糟糕的一年，我必須要更好才行。」

山本先發時不只打線不幫忙，牛棚還經常搞砸勝利。不過根據日媒報導，當史考特被敲全壘打，情緒低落回到休息區時，山本會拍拍他並給予鼓勵，如果對方說抱歉，山本也會回「別在意」。

當被問到史考特表現掙扎時，山本表示，「他本來就是很有實力的選手，所以心裡一定特別難受。我們是能在這種時候互相幫助的球隊，雖然現在他很痛苦，但我們一定要全員一起去幫忙他。」