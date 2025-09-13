MLB／狄葛隆重返成名地 唐天賜0.2局被打爆、大都會7連敗外卡不保

大都會隊今天（13日）主場迎戰遊騎兵隊的比賽以3比8輸球，苦吞7連敗。比賽焦點落在兩名投手身上，華裔小將新秀唐天賜（Jonah Tong）先發0.2局就失掉6分；而昔日王牌狄葛隆（Jacob deGrom）則風光重返花旗球場，只不過物換星移，如今成為敵隊的球員，他繳出優質先發、收下本季第12勝。

唐天賜此役肩負止敗重任，卻完全控球失準，首局就投出3次保送、被敲4支安打，其中包含容恩（Josh Jung）與弗里曼（Cody Freeman）的關鍵安打，加上海曼（Michael Helman）的二壘打，一口氣丟掉6分，防禦率暴漲到8.49。僅投0.2局就退場，也是自2022年9月以來大都會先發投手最短局數。

狄葛隆（Jacob deGrom）風光重返老東家大都會主場，繳出7局失3分優質先發收下本季第12勝。 路透

而狄葛隆則是自2022年離隊後首度重返花旗球場，賽前球團特別播放致敬影片，球迷也報以熱烈掌聲。雖然三局下他先被艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）打出全壘打，接著又被索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）分別敲出高飛犧牲打失掉3分，但他隨後穩住陣腳，連續解決13名打者，最終繳出7局被敲4支安打、失3分、無保送的優質先發，拿下本季第12勝。

狄葛隆賽後感性說道：「這裡是我一切的起點，回到花旗球場真的很特別，球迷今晚的支持對我意義重大。」

一開賽就落後的大都會雖然在三局下追回3分，但之後無力突破，牛棚投手索托（Gregory Soto）七局更被代打的摩爾（Dylan Moore）揮出兩分砲，反攻氣焰徹底被澆熄。

最終，遊騎兵靠著昔日王牌的好投與首局大局以8：3帶走勝利、賞給梅子軍團7連敗。大都會雖然仍排在國聯東區第二，不過距離龍頭費城人隊勝差已來到12場，外卡第三名也坐得不穩固，與第四名的巨人隊只剩0.5場勝差。