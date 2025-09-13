快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／狄葛隆重返成名地 唐天賜0.2局被打爆、大都會7連敗外卡不保

聯合新聞網／ 綜合報導
唐天賜（Jonah Tong）先發0.2局狂失6分。 美聯社
唐天賜（Jonah Tong）先發0.2局狂失6分。 美聯社

大都會隊今天（13日）主場迎戰遊騎兵隊的比賽以3比8輸球，苦吞7連敗。比賽焦點落在兩名投手身上，華裔小將新秀唐天賜（Jonah Tong）先發0.2局就失掉6分；而昔日王牌狄葛隆（Jacob deGrom）則風光重返花旗球場，只不過物換星移，如今成為敵隊的球員，他繳出優質先發、收下本季第12勝。

唐天賜此役肩負止敗重任，卻完全控球失準，首局就投出3次保送、被敲4支安打，其中包含容恩（Josh Jung）與弗里曼（Cody Freeman）的關鍵安打，加上海曼（Michael Helman）的二壘打，一口氣丟掉6分，防禦率暴漲到8.49。僅投0.2局就退場，也是自2022年9月以來大都會先發投手最短局數。

狄葛隆（Jacob deGrom）風光重返老東家大都會主場，繳出7局失3分優質先發收下本季第12勝。 路透
狄葛隆（Jacob deGrom）風光重返老東家大都會主場，繳出7局失3分優質先發收下本季第12勝。 路透

而狄葛隆則是自2022年離隊後首度重返花旗球場，賽前球團特別播放致敬影片，球迷也報以熱烈掌聲。雖然三局下他先被艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）打出全壘打，接著又被索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）分別敲出高飛犧牲打失掉3分，但他隨後穩住陣腳，連續解決13名打者，最終繳出7局被敲4支安打、失3分、無保送的優質先發，拿下本季第12勝。

狄葛隆賽後感性說道：「這裡是我一切的起點，回到花旗球場真的很特別，球迷今晚的支持對我意義重大。」

一開賽就落後的大都會雖然在三局下追回3分，但之後無力突破，牛棚投手索托（Gregory Soto）七局更被代打的摩爾（Dylan Moore）揮出兩分砲，反攻氣焰徹底被澆熄。

最終，遊騎兵靠著昔日王牌的好投與首局大局以8：3帶走勝利、賞給梅子軍團7連敗。大都會雖然仍排在國聯東區第二，不過距離龍頭費城人隊勝差已來到12場，外卡第三名也坐得不穩固，與第四名的巨人隊只剩0.5場勝差。

大都會 遊騎兵 狄葛隆 唐天賜

相關新聞

MLB／問天纏身…山本由伸連3場7局以上失1分卻0勝 道奇挨再見滿貫

道奇隊日本強投山本由伸被「問天」悲運纏身，繼前一場8.2局無安打破功後勝投還被牛棚燒掉，今天面對巨人隊又是7局失1分的好...

MLB／「法官」一棒轟出芬威！全壘打數獨居隊史第四 洋基力退宿敵紅襪

美東傳統好戲「基襪大戰」系列賽首場比賽，紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就揮出生涯第362發全壘打，獨居洋基隊史全壘打榜第四名，終場洋基也以4：1擊敗宿敵波士頓紅襪。

MLB／狄葛隆重返成名地 唐天賜0.2局被打爆、大都會7連敗外卡不保

紐約大都會今天（13日）主場迎戰德州遊騎兵的比賽3比8輸球，苦吞7連敗。比賽焦點落在兩名投手身上——華裔小將新秀唐天賜（Jonah Tong）先發0.2局就失掉6分；而昔日王牌狄葛隆（Jacob deGrom）則風光重返花旗球場，只不過物換星移，如今成為敵隊的球員，他繳出優質先發、收下本季第12勝。

MLB／老虎傷兩員大將！「虎王」史庫柏只投45球退場、巴耶茲臉挨球吻

底特律老虎隊今天（13日）2比8不敵邁阿密馬林魚，不只吞下敗仗，還傳出傷情。王牌左投、去年的美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）第四局就因為身體狀況提前退場，明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）則在第二局被球擊中臉部後也傷退，蒙受雙重打擊。

MLB／佐佐木朗希球速增加因開始「聽話」 下次登板還是小聯盟

日本投手佐佐木朗希因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，前次登板投出旅美最快的100.6英哩（約161.9公里）球速，只不過道奇...

MiLB／陳柏毓再升海盜3A 隊友鄭宗哲雙安、2打點表現

美職匹茲堡海盜隊台灣投手陳柏毓今天順利被球隊從2A層級升至3A，與鄭宗哲當隊友，繼5月底後再回3A；鄭宗哲今天則是3打數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。