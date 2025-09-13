MLB／老虎傷兩員大將！「虎王」史庫柏只投45球退場、巴耶茲臉挨球吻

底特律老虎隊今天（13日）2比8不敵邁阿密馬林魚，不只吞下敗仗，還傳出傷情。王牌左投、去年的美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）第四局就因為身體狀況提前退場，明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）則在第二局被球擊中臉部後也傷退，蒙受雙重打擊。

「虎王」史庫柏此役只投3.1局，用45球被擊出4支安打，當中包含2發全壘打、失4分。他在面對赫南德茲（Heriberto Hernandez）敲出安打後，突然感到身體左側緊繃，隨即示意教練團換投。

史庫柏賽後坦言，過去從未體會過這樣的不適感，「我知道會有擔心，但也保持樂觀，等檢查後應該會比較安心，希望沒什麼大礙，最好能很快就不需要再談這件事。」目前球團預計替他進一步檢查傷勢，但仍不確定會在邁阿密進行或回底特律後處理。老虎隊主帥總教練辛區（A.J. Hinch）則說：「我們必須讓醫療團隊仔細檢查，只能祈禱一切沒事。」

巴耶茲（Javier Baez）被擦棒球打中臉。 美國聯合通訊社

屋漏偏逢連夜雨，巴耶茲二局上打擊時，也被自己的擦棒球擊中臉部、當場痛得掩面倒地，經治療後自行起身退場。雖然巴耶茲隨後通過腦震盪檢測，但仍被列為每日觀察，能否迅速歸隊有待觀察。