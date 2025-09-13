快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／問天纏身…山本由伸連3場7局以上失1分卻0勝 道奇挨再見滿貫

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸。 路透
山本由伸。 路透

道奇隊日本強投山本由伸被「問天」悲運纏身，繼前一場8.2局無安打破功後勝投還被牛棚燒掉，今天面對巨人隊又是7局失1分的好投，只獲得隊友1分援護，道奇最終以1：5輸給巨人，延長賽被貝利（Patrick Bailey）轟出再見滿貫砲。

山本由伸今天1局下1出局後投出保送，接著被亞當斯（Willy Adames）敲出二壘安打，加上中外野手失誤而掉分，接下來山本連抓20個出局數，沒有再讓人上壘。

山本由伸以91球投完7局，僅被敲出1支安打、丟掉1分，另有10次三振、1次四壞保送；好在康佛托（Michael Conforto）在7局上敲出陽春砲，讓山本由伸不至於以敗投身分退場，而是無關勝敗。

山本由伸連續3場先發都是7局以上、10次三振、僅失1分的表現，但都沒有勝投進帳；前一場先發投了8.2局的無安打比賽，卻在最後一刻被敲出陽春砲破功，退場時雖然手握勝投資格，但最終道奇輸球，9月1日對響尾蛇隊則是7局失1分退場，勝投資格也被牛棚砸掉。

巨人今天推出的傳奇投手、42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）也投滿7局，被道奇敲出4支安打，但僅失1分，同樣是無關勝敗。

大谷翔平今天作為先發第1棒、指定打擊，2打數無安打另有1次四壞、2次敬遠，7局上在2出局、二壘有人時被故意四壞保送，結果韋蘭德解決掉下一棒的貝茲（Mookie Betts），10局上延長賽時也被故意保送。

接手山本的崔爾（Jack Dreyer）一路投到第9局，卻遇到貝茲傳球失誤，1出局後又被敲出安打而退場，崔南（Blake Treinen）登板後先故意四壞塞滿壘包，弗洛瑞斯（Wilmer Flores）敲出不太深遠的外野飛球被接殺，三壘跑者硬跑在本壘出局。

延長賽10局上道奇無法得分，10局下巨人用滾地球將二壘跑者推進上三壘後，道奇換上史考特（Tanner Scott），對李政厚投出四壞後，道奇故意四壞再次製造滿壘，結果貝利直接把球掃出全壘打牆。

道奇 巨人 山本由伸

延伸閱讀

U18世界盃／「大溪山本由伸」賴謙凡強心臟 求精進拚旅外

MLB／王牌投手養成秘訣！山本由伸靠「食訓」 球速兩年飆升21公里

MLB／山本由伸揮別陰霾微笑為隊友吶喊 球迷讚「真正的王牌」

MLB／鄧愷威14日對決大谷？ESPN預測他和山本由伸登板先發

相關新聞

MLB／問天纏身…山本由伸連3場7局以上失1分卻0勝 道奇挨再見滿貫

道奇隊日本強投山本由伸被「問天」悲運纏身，繼前一場8.2局無安打破功後勝投還被牛棚燒掉，今天面對巨人隊又是7局失1分的好...

MLB／「法官」一棒轟出芬威！全壘打數獨居隊史第四 洋基力退宿敵紅襪

美東傳統好戲「基襪大戰」系列賽首場比賽，紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就揮出生涯第362發全壘打，獨居洋基隊史全壘打榜第四名，終場洋基也以4：1擊敗宿敵波士頓紅襪。

MLB／老虎傷兩員大將！「虎王」史庫柏只投45球退場、巴耶茲臉挨球吻

底特律老虎隊今天（13日）2比8不敵邁阿密馬林魚，不只吞下敗仗，還傳出傷情。王牌左投、去年的美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）第四局就因為身體狀況提前退場，明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）則在第二局被球擊中臉部後也傷退，蒙受雙重打擊。

MLB／前道奇「少主」布勒回神 費城人首秀5局失1分勝投入袋

前洛杉磯道奇「少主」布勒（Walker Buehler）在轉戰費城費城人後初登場，展現昔日身手。今天（13日）他主場迎戰堪薩斯皇家繳出5局失1分的表現，率領球隊8：2獲勝，領先國聯東區第二名的紐約大都會12場勝差。

MLB／佐佐木朗希球速增加因開始「聽話」 下次登板還是小聯盟

日本投手佐佐木朗希因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，前次登板投出旅美最快的100.6英哩（約161.9公里）球速，只不過道奇...

MLB／沃爾普本季攻守迷航 洋基總管力挺：低潮不改未來定位

紐約洋基隊主戰游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季表現陷入掙扎，打擊和守備皆低於預期，甚至在9月逐漸被交易大限前加盟的新同學卡波雷拉（Jose Caballero）取代先發。不過，總管凱許曼（Brian Cashman）強調，這並不會動搖球團對沃爾普的長期信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。