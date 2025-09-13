MLB／問天纏身…山本由伸連3場7局以上失1分卻0勝 道奇挨再見滿貫

道奇隊日本強投山本由伸被「問天」悲運纏身，繼前一場8.2局無安打破功後勝投還被牛棚燒掉，今天面對巨人隊又是7局失1分的好投，只獲得隊友1分援護，道奇最終以1：5輸給巨人，延長賽被貝利（Patrick Bailey）轟出再見滿貫砲。

山本由伸今天1局下1出局後投出保送，接著被亞當斯（Willy Adames）敲出二壘安打，加上中外野手失誤而掉分，接下來山本連抓20個出局數，沒有再讓人上壘。

山本由伸以91球投完7局，僅被敲出1支安打、丟掉1分，另有10次三振、1次四壞保送；好在康佛托（Michael Conforto）在7局上敲出陽春砲，讓山本由伸不至於以敗投身分退場，而是無關勝敗。

山本由伸連續3場先發都是7局以上、10次三振、僅失1分的表現，但都沒有勝投進帳；前一場先發投了8.2局的無安打比賽，卻在最後一刻被敲出陽春砲破功，退場時雖然手握勝投資格，但最終道奇輸球，9月1日對響尾蛇隊則是7局失1分退場，勝投資格也被牛棚砸掉。

巨人今天推出的傳奇投手、42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）也投滿7局，被道奇敲出4支安打，但僅失1分，同樣是無關勝敗。

大谷翔平今天作為先發第1棒、指定打擊，2打數無安打另有1次四壞、2次敬遠，7局上在2出局、二壘有人時被故意四壞保送，結果韋蘭德解決掉下一棒的貝茲（Mookie Betts），10局上延長賽時也被故意保送。

接手山本的崔爾（Jack Dreyer）一路投到第9局，卻遇到貝茲傳球失誤，1出局後又被敲出安打而退場，崔南（Blake Treinen）登板後先故意四壞塞滿壘包，弗洛瑞斯（Wilmer Flores）敲出不太深遠的外野飛球被接殺，三壘跑者硬跑在本壘出局。

延長賽10局上道奇無法得分，10局下巨人用滾地球將二壘跑者推進上三壘後，道奇換上史考特（Tanner Scott），對李政厚投出四壞後，道奇故意四壞再次製造滿壘，結果貝利直接把球掃出全壘打牆。