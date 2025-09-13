MLB／「法官」一棒轟出芬威！全壘打數獨居隊史第四 洋基力退宿敵紅襪

美東傳統好戲「基襪大戰」系列賽首場比賽，紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）首局就揮出生涯第362發全壘打，獨居洋基隊史全壘打榜第四名，終場洋基也以4：1擊敗宿敵波士頓紅襪隊。

賈吉一局上面對紅襪先發投手吉歐里托（Lucas Giolito），逮中92.5英里（約149公里）速球，一棒轟向左外野，小白球高高越過「綠色怪物」後直接飛出場外，預估飛行距離達468英呎，本季第47轟出爐幫助條紋軍取得1：0領先，法官生涯第362發全壘打也超越洋基隊傳奇名將狄馬喬（Joe DiMaggio）的361轟，躍居隊史第四。

Aaron Judge hits a homer OUT OF FENWAY 😳 pic.twitter.com/cNvOHHcUdZ — MLB (@MLB) September 12, 2025

不僅如此，這也是賈吉本季第19次首局開轟，打破2001年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及去年自己所寫下的單季18支首局全壘打紀錄。

洋基則在三局上靠著貝林傑（Cody Bellinger）兩出局後的適時安打再添一分，七局上紅襪「煮粥」釀禍再丟2分，洋基來到4：0領先。

洋基先發投手希爾（Luis Gil）用93球先發6局、投出4次三振，雖然出現4次保送，不過並未被敲出任何安打、沒有失分。雖然七局下紅襪隊伊頓（Nate Eaton）揮出陽春砲打破無安打，不過最終紅襪團隊也只敲出2安打、攻下這1分。終場條紋軍團就以4：1擊敗紅襪，雙方勝差擴大到1.5場，洋基續居美聯外卡首位。