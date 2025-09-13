MiLB／陳柏毓再升海盜3A 隊友鄭宗哲雙安、2打點表現

美職匹茲堡海盜隊台灣投手陳柏毓今天順利被球隊從2A層級升至3A，與鄭宗哲當隊友，繼5月底後再回3A；鄭宗哲今天則是3打數敲出2支安打，包辦2分打點，幫助海盜隊3A奪勝。

23歲的陳柏毓從2021年開始旅美生涯，到今年第5個球季從2A出發，並在5月底短暫被升上3A過，在3A先發出賽1場，先發投5局無失分，送出4次三振。陳柏毓本季在2A出賽26場含23場先發、投99局，拿下4勝11敗，送出87次奪三振，防禦率5.73。

海盜隊3A今天與小熊隊3A交手的賽事，鄭宗哲先發打第8棒、守三壘，3局下就敲出右半邊一壘安打，6局下遭到三振，不過7局下在滿壘時上場打擊，敲出安打帶有2分打點，最終海盜隊3A以4比0搶勝。

總計鄭宗哲3打數敲出2支安打，包辦2分打點，本季目前在3A出賽101場321打數敲出69支安打，包含1發全壘打，打擊率2成15。

另外，運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發對上響尾蛇隊2A，用78球投4.2局，被敲出6支安打，包含2發全壘打，失掉3分，本季目前防禦率4.08。