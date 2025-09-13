MLB／前道奇「少主」布勒回神 費城人首秀5局失1分勝投入袋

前道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）在轉戰費城人隊後初登場，展現昔日身手。今天（13日）他主場迎戰皇家隊繳出5局失1分的表現，率領球隊8：2獲勝，領先國聯東區第二名的大都會隊12場勝差。

這場比賽費城人全隊火力全開，團隊敲出14支安打，哈波（Bryce Harper）轟出本季第26支全壘打，貝德（Harrison Bader）則連續第5場有雙安以上貢獻。而先發投手布勒雖然只投5局，但被敲5支安打失1分，也是費城人獲勝的關鍵之一。

費城人目前季後賽投手輪值幾乎確定，由桑契斯（Cristopher Sanchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）和諾拉（Aaron Nola）領銜，而盧薩多（Jesus Luzardo）狀態也相當不錯。要在競爭激烈的先發群中爭取一席，布勒勢必得拿出巔峰時期的宰制級表現。總教練湯姆森（Rob Thomson）直言：「我們現在有4位投得很好的投手，所以他必須要投得非常出色，才有機會擠進去。」

若無法擔任先發，布勒也可能轉往牛棚。湯姆森指出，季後賽牛棚角色需要能製造揮空的投手，而布勒在初登板中製造11次揮空，寫下本季第二高紀錄，這正是球隊所期待的。

布勒過往曾是道奇的王牌，2018至2021年平均每9局能送出近10次三振，防禦率僅2.82。但在2022年接受第二次TJ手術後，他的狀態起伏不定，過去兩季在道奇和紅襪隊的表現都不理想。如今重披戰袍，費城人期望他不僅能替輪值帶來喘息空間，更能在十月為球隊爭冠添上戰力。接下來，布勒預計還有2場先發機會，分別對戰響尾蛇隊和雙城隊，將是他爭取季後賽輪值的重要考驗。