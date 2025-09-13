快訊

網紅賓賓哥涉打雲林阿公！圤智雨曝音檔疑似「認甩巴掌、對員工下封口令」

轉型正義！台東2座50年蔣公銅像將「就地拆除銷毀」 國產署說理由

MLB／佐佐木朗希球速增加因開始「聽話」 下次登板還是小聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

日本投手佐佐木朗希因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，前次登板投出旅美最快的100.6英哩（約161.9公里）球速，只不過道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）指出，下次登板仍是在小聯盟，球速增加跟他願意接受指導有關。

佐佐木朗希9日在3A比賽中第5次復健登板，投了4.2局，用了90球，被打3支安打，失3分，另有8次三振與5次四死球，羅伯茲透露，佐佐木第3局時小腿就有些不適，但沒有大礙。

「他仍然持續投球，我認為他想要保持良好的投球感覺。」羅伯茲說：「他真的非常努力，致力於讓自己回到最佳狀態，我們也對他的回歸感到非常期待。」

只不過佐佐木朗希下次登板仍在小聯盟，關於重返大聯盟的時間表，羅伯茲表示：「目前還沒有具體的復出時間或方式，但如果一切順利，我們期待能在本賽季看到他重返大聯盟。」

談到佐佐木朗希球速突然提升的原因時，羅伯茲指出，他與小聯盟投手教練希爾（Rob Hill）進行了非常有效的訓練，「這是很大的關鍵。朗希過去一直很重視自己的感覺，但這次他們一起進行了具體的修正，成功找回了球速。」

美國記者提問這是否代表他在接受指導方面邁出了新的一步時，羅伯茲回答：「我認為是的。很多有天賦的年輕選手，在進入職業之前都能單靠天賦主宰比賽，所以往往不覺得自己需要調整。但在大聯盟中，一定會遇到需要調整的時刻。朗希現在正處於那個階段，而他也接受了教練的建議，現在開始看到成果。」

道奇 羅伯茲 佐佐木朗希

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希飛洛杉磯與道奇高層開會 教頭談牛棚可能性

MLB／佐佐木朗希復健賽投162公里火球 羅伯茲喊讚：太棒了

MLB／史考特讓道奇無安打破功被噓 羅伯茲：我相信球員

MLB／道奇走出「山本事件」陰霾 教頭盛讚大谷讓全隊充滿活力

相關新聞

MLB／佐佐木朗希球速增加因開始「聽話」 下次登板還是小聯盟

日本投手佐佐木朗希因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，前次登板投出旅美最快的100.6英哩（約161.9公里）球速，只不過道奇...

MLB／沃爾普本季攻守迷航 洋基總管力挺：低潮不改未來定位

紐約洋基隊主戰游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季表現陷入掙扎，打擊和守備皆低於預期，甚至在9月逐漸被交易大限前加盟的新同學卡波雷拉（Jose Caballero）取代先發。不過，總管凱許曼（Brian Cashman）強調，這並不會動搖球團對沃爾普的長期信心。

MLB／洋基本季對紅襪2勝8敗 賈吉：是時候提升強度

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天與美國總統川普握手後，上演單場雙響砲，幫助洋基以9：3擊敗老虎隊，下個系列賽將對決本季「苦手」的世仇紅襪隊，賈吉直呼是時候提升強度。 川普為了紀念

MiLB／林維恩2A登板3.1局飆6K 柯敬賢1A季後賽轟陽春砲

美職運動家隊2A台灣左投林維恩今天在2A層級第2度先發登板，投3.1局飆出6次三振，失掉1分；道奇隊1A好手柯敬賢今天則...

MLB／大都會攻4分後連25打者出局 吞6連敗遭紅人、巨人追上

大都會隊今天開局猛攻4分，但接下來連25名打者被解決，終場以4：6慘遭費城人隊逆轉，苦吞6連敗。目前大都會國聯外卡第3，只領先紅人和巨人隊1.5場。 大都會開路先鋒林多（Francisco Li

MLB／前道奇少主抱怨小聯盟電子好球帶 期待明天重返大聯盟

前道奇隊少主布勒（Walker Buehler）本季轉戰紅襪隊後表現不佳，遭紅襪釋出後，與費城人隊簽小聯盟合約。明天他將重返大聯盟，先發對皇家隊，布勒也提到自己迫不及待重返大聯盟的原因是「電子好球帶」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。