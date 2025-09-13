MLB／佐佐木朗希球速增加因開始「聽話」 下次登板還是小聯盟

日本投手佐佐木朗希因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，前次登板投出旅美最快的100.6英哩（約161.9公里）球速，只不過道奇隊總教練羅伯玆（Dave Roberts）指出，下次登板仍是在小聯盟，球速增加跟他願意接受指導有關。

佐佐木朗希9日在3A比賽中第5次復健登板，投了4.2局，用了90球，被打3支安打，失3分，另有8次三振與5次四死球，羅伯茲透露，佐佐木第3局時小腿就有些不適，但沒有大礙。

「他仍然持續投球，我認為他想要保持良好的投球感覺。」羅伯茲說：「他真的非常努力，致力於讓自己回到最佳狀態，我們也對他的回歸感到非常期待。」

只不過佐佐木朗希下次登板仍在小聯盟，關於重返大聯盟的時間表，羅伯茲表示：「目前還沒有具體的復出時間或方式，但如果一切順利，我們期待能在本賽季看到他重返大聯盟。」

談到佐佐木朗希球速突然提升的原因時，羅伯茲指出，他與小聯盟投手教練希爾（Rob Hill）進行了非常有效的訓練，「這是很大的關鍵。朗希過去一直很重視自己的感覺，但這次他們一起進行了具體的修正，成功找回了球速。」

美國記者提問這是否代表他在接受指導方面邁出了新的一步時，羅伯茲回答：「我認為是的。很多有天賦的年輕選手，在進入職業之前都能單靠天賦主宰比賽，所以往往不覺得自己需要調整。但在大聯盟中，一定會遇到需要調整的時刻。朗希現在正處於那個階段，而他也接受了教練的建議，現在開始看到成果。」