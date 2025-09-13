MLB／沃爾普本季攻守迷航 洋基總管力挺：低潮不改未來定位

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
紐約洋基隊主戰游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季表現陷入掙扎，打擊和守備皆低於預期，甚至在9月逐漸被交易大限前加盟的新同學卡波雷拉（Jose Caballero）取代先發。不過，總管凱許曼（Brian Cashman）強調，這並不會動搖球團對沃爾普的長期信心。

年僅23歲的沃爾普，本季至今雖然敲出19轟，有望刷新生涯新高的21轟，但打擊率僅.206，上壘率也只有.268，141場比賽累積被三振140次，進攻火力與上壘能力明顯不足。守備方面，他在游擊防區出現高達19次失誤，為全聯盟最差，防守數據（Outs Above Average）-9同樣敬陪末座，與前年勇奪金手套的表現形成強烈對比。

外界質疑聲浪隨之而起，特別是在洋基農場內還有潛力新秀隆巴德（George Lombard Jr.）等待機會。不過凱許曼仍選擇力挺自家小將，他表示：「我認為他是一名好球員，雖然今年的表現不如預期，但我們依然相信他的能力，這並不會改變我們的看法。」

沃爾普本季長期受到右肩傷勢困擾，近日接受類固醇注射治療，因此自今天（13日）對波士頓紅襪隊系列戰起首次連續兩場未先發。洋基隊主帥布恩（Aaron Boone）透露，沃爾普周末預計不會先發，但仍有可能以替補身分上陣。

