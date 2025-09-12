MLB／洋基本季對紅襪2勝8敗 賈吉：是時候提升強度
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天與美國總統川普握手後，上演單場雙響砲，幫助洋基以9：3擊敗老虎隊，下個系列賽將對決本季「苦手」的世仇紅襪隊，賈吉直呼是時候提升強度。
川普為了紀念美國911事件24周年，賽前造訪洋基主場，也和球員們相見歡，稱讚賈吉有很多肌肉。結果賈吉4打數3安打，包含2發全壘打，貢獻2打點。賈吉生涯累積361轟，追平狄馬喬（Joe DiMaggio）並列洋基隊史第4。
賈吉賽後談到911紀念活動時說，「這對每個人來說都是艱難的一天，我們都記得當時自己身在何處，今天大家能聚在一起，展現出團結和堅強，正是這座城市與這個國家那段時光裡展現的力量，我們很幸運能上場比賽。」
藍鳥隊今天靠著高斯曼（Kevin Gausman）100球完封太空人隊拿下勝利，洋基仍落後藍鳥3場，只領先紅襪隊0.5場。接下來洋基要在客場與紅襪展開3連戰，本季洋基對紅襪2勝8敗，打得十分不順手。
賈吉坦言，「我們對上他們時戰績不怎麼好，但沒有比現在更好的時機來改變這點，特別是現在，賽季接近尾聲，是時候再把強度提升一個層級。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言