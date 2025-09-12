MLB／洋基本季對紅襪2勝8敗 賈吉：是時候提升強度

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天與美國總統川普握手後，上演單場雙響砲，幫助洋基以9：3擊敗老虎隊，下個系列賽將對決本季「苦手」的世仇紅襪隊，賈吉直呼是時候提升強度。

川普為了紀念美國911事件24周年，賽前造訪洋基主場，也和球員們相見歡，稱讚賈吉有很多肌肉。結果賈吉4打數3安打，包含2發全壘打，貢獻2打點。賈吉生涯累積361轟，追平狄馬喬（Joe DiMaggio）並列洋基隊史第4。

賈吉賽後談到911紀念活動時說，「這對每個人來說都是艱難的一天，我們都記得當時自己身在何處，今天大家能聚在一起，展現出團結和堅強，正是這座城市與這個國家那段時光裡展現的力量，我們很幸運能上場比賽。」

藍鳥隊今天靠著高斯曼（Kevin Gausman）100球完封太空人隊拿下勝利，洋基仍落後藍鳥3場，只領先紅襪隊0.5場。接下來洋基要在客場與紅襪展開3連戰，本季洋基對紅襪2勝8敗，打得十分不順手。

賈吉坦言，「我們對上他們時戰績不怎麼好，但沒有比現在更好的時機來改變這點，特別是現在，賽季接近尾聲，是時候再把強度提升一個層級。」