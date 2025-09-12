MLB／大都會攻4分後連25打者出局 吞6連敗遭紅人、巨人追上
大都會隊今天開局猛攻4分，但接下來連25名打者被解決，終場以4：6慘遭費城人隊逆轉，苦吞6連敗。目前大都會國聯外卡第3，只領先紅人和巨人隊1.5場。
大都會開路先鋒林多（Francisco Lindor）開場就敲安，下一棒索托（Juan Soto）也擊出安打，隨後兩人上演雙盜壘成功。雖然重砲阿隆索（Pete Alonso）站著不動被三振，但接下來連續3支安打，攻下4分。
接著麥尼爾（Jeff McNeil）擊出雙殺打結束這個半局，沒想到接下來8局大都會打者都沒辦法上壘。反觀費城人坎普（Otto Kemp）4局下轟2分砲，哈波（Bryce Harper）5局下敲出1分打點安打，6局下再攻下3分大局逆轉，終場大都會以4：6輸球。
大都會以3勝7敗結束客場10連戰，將回到主場展開9連戰，本季他們在主場45勝27敗，國聯第4好。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後受訪時說，「我是總教練，讓球隊運轉起來是我的工作，我會做到的。我對自己、教練團和球員都有信心，現在狀況不簡單，大家都很沮喪，但我們仍有機會達成目標。」
麥尼爾則認為，「這裡有一群很棒的隊友，我們今年經歷很多。目前還在季後賽席位裡，情況有可能更糟，我們明天會再來，明天會是硬仗，但我們會準備好。」
大都會明天起要和遊騎兵隊展開3連戰，遊騎兵最近14戰11勝，且將推出2屆塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）先發，他曾效力大都會9季，本季先發27場，防禦率2.78。
