MiLB／林維恩2A登板3.1局飆6K 柯敬賢1A季後賽轟陽春砲

美職運動家隊2A台灣左投林維恩今天在2A層級第2度先發登板，投3.1局飆出6次三振，失掉1分；道奇隊1A好手柯敬賢今天則是在季後賽先發打第3棒，於第6局轟出陽春砲。

林維恩3日被運動家隊從高階1A升至2A，今年才開始旅美生涯，就一路從季初的1A連跳2級升至2A，與同在運動家2A的莊陳仲敖當隊友。

林維恩今天先發登板對上響尾蛇隊2A，是他在2A層級第2度登板，1局下因為2支安打、1次保送，失掉1分，不過也送出3次三振，沒有擴大失分。

林維恩在2局下演出3上3下，飆出2次三振，順利回穩，3局下僅出現1次保送，4局下投出三振後、在1出局退場休息。

總計林維恩用55球投3.1局，被擊出2支安打，投2次保送、6次三振，失掉1分，本季目前在2A出賽2場，防禦率4.05。

道奇隊1A柯敬賢今天則是在對天使隊1A的季後賽中，先發打第3棒、守左外野，1局下遭到三振，不過4局下敲出右外野二壘安打，6局下更是轟出右半邊陽春砲。7局下他擊出左外野飛球出局，9局下靠著二壘手失誤上壘。總計5打數敲出2支安打，包含1發全壘打。

#Quakes Ching-Hsien Ko doubles to lead off the 4th inning! pic.twitter.com/b6fck2CIPA — Dodgers Lite (@dodgerslite) 2025年9月12日

另外，老虎隊3A的李灝宇今天在對紅人隊3A的例行賽中，先發擔任開路先鋒、守二壘，總計6打數敲出3安猛打賞，跑回1分，本季目前在3A出賽119場，打擊率2成46。