MLB／前道奇少主抱怨小聯盟電子好球帶 期待明天重返大聯盟

前道奇隊少主布勒（Walker Buehler）本季轉戰紅襪隊後表現不佳，遭紅襪釋出後，與費城人隊簽小聯盟合約。明天他將重返大聯盟，先發對皇家隊，布勒也提到自己迫不及待重返大聯盟的原因是「電子好球帶」。

大聯盟正在透過小聯盟比賽測試電子好球帶使用的可能性，布勒認為電子好球帶不準確，「我覺得在大多數球場，那系統甚至沒對準本壘板，在某些球場會有偏移。我認為人為因素是這項運動非常重要的一部分，那些經驗豐富的先發投手，應該在好球帶上，獲得其他人得不到的判定。」

布勒補充說，「我認為電子好球帶整體來看是好主意，但我不覺得我們知道，如何正確把它定位在本壘板上，不知道如何在不同球場角度下正確運作，我也不覺得裁判工會將對此感到高興。」

費城人將在剩餘賽季採取六人輪值，布勒日前在費城人3A先發投3局，投出5次三振、1次保送，被敲5支安打，失掉2分（1分自責）。

費城人為了簽下布勒，出動球團高層和總教練湯姆森（Rob Thomson），與布勒團隊進行視訊會議。布勒表示，「通常被指定讓渡（DFA）的流程，只會是經紀人和球團某人簡單通話，但這次球團花時間和我通話，讓我覺得很受重視。」