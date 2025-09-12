快訊

MLB／川普嘉勉後賈吉雙響砲贏球 洋基牛棚這次沒放火

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
和總統川普見面後，賈吉單場雙響砲炸裂。 美聯社
和總統川普見面後，賈吉單場雙響砲炸裂。 美聯社

美國總統川普今天造訪洋基球場，賽前稱讚隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）「你有這麼多肌肉，一定能把球完美轟出去」，結果賈吉單場雙響砲炸裂，幫助洋基隊以9：3大勝老虎隊。

川普是洋基球迷，賽前進入洋基休息室與球員及工作人員們握手寒暄，還預測洋基會贏球，「我祝你們好運，你們都是偉大球員。」隨後他補充說：「你們會一路前進，打進季後賽，就從今晚開始！你們一定會有好表現。」

而洋基隊也真的火力爆發，賈吉1局下首打席就敲出陽春砲，3局下再補上一發陽春砲，本季第45、46轟，生涯第361轟，追平狄馬喬（Joe DiMaggio）並列洋基隊史第4。

史丹頓（Giancarlo Stanton）也在3局下敲出陽春砲、本季第20轟，這也是兩人第56次同場開轟（包含季後賽），而洋基全隊有7人本季達到20轟，追平隊史紀錄。

洋基打線前4局就攻下9分，全場敲出14支安打，投手也沒有漏氣，先發的斯萊特勒（Cam Schlittler）繳出6局、7次三振失1分的好投，先發底的亞斯布洛（Ryan Yarbrough）接手後直接投完剩下3局、失2分，沒讓前兩場牛棚放火的戲碼重演。

