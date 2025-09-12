MLB／大谷翔平「102轟77盜」海放小葛瑞菲 美媒：聯盟門面

大谷翔平上季強化盜壘能力，締造前所未見的54轟59盜紀錄，雖然今年盜壘成功次數減少，但賽季未打完的情況下，仍累積48轟18盜。

據《OptaSTATS》統計，自上賽季以來，大谷已累積102轟77盜，2年內至少敲出100發全壘打的球員當中，大谷盜壘數最多。

第2多的球員是名人堂傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），他在1998和1999賽季累積44盜，與大谷相差33盜。

美媒《ClutchPoints》也以此讚嘆大谷的穩定性，不只持續輸出強大火力，同時維持積極又高效率的盜壘，而不影響耐戰度，這種力量與速度之間的平衡，讓他與傳奇球星相比也能脫穎而出。

隨著時間推進，大谷翔平奪下國聯MVP的聲勢越來越大。完全符合選票上所有標準，他在道奇隊史的地位已經確立，史詩級全壘打數據，加上前所未見盜壘成績，也讓他成為聯盟門面。