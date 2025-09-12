快訊

Lulu嫁偶像！陳漢典宣布結婚 14年前「康熙互動」被讚命中註定

台灣寶可夢中心開賣10款新品！萬聖節皮卡丘登場 鐵粉驚訝：跟日本同步

LINE用戶齊驚收「1通知」不想理！官方急澄清「不是詐騙」：照做才能防盜

MLB／川普造訪洋基球場稱讚「大肌肉」賈吉雙響砲361轟平隊史第4

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊長「法官」賈吉與美國總統川普握手。 美聯社
洋基隊長「法官」賈吉與美國總統川普握手。 美聯社

美國保守派意見領袖柯克（Charlie Kirk）遭槍擊身亡，美國總統川普今天在五角大廈進行911事件24周年紀念活動，向罹難者致敬，還到美國職棒洋基隊主場觀賽，這是史上第3位美國總統造訪洋基球場。

川普是洋基球迷，賽前進入洋基休息室與球員及工作人員們握手寒暄，並談起與已故洋基老闆老史坦布瑞納（George Steinbrenner）的交情，川普透露兩人是最好的朋友，還預測洋基會贏球，因為每次和老史坦布瑞納一起看球都會贏。

川普告訴洋基球員，「你們一定會贏，我祝你們好運，你們都是偉大球員。」隨後他補充說：「你們會一路前進，打進季後賽，就從今晚開始！你們一定會有好表現。」

洋基當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）本季表現差勁令球迷失望，總教練布恩（Aaron Boone）受訪時透露其實沃爾普一直帶左肩盂唇部分撕裂傷上場，川普與球員問候時，也輕拍沃爾普的肩膀。

川普稱讚洋基隊長「法官」賈吉Aaron Judge），「你有這麼多肌肉，一定能把球完美轟出去。」

結果賈吉今天前兩打席都開轟，本季第46轟，也是生涯第361轟，追平狄馬喬（Joe DiMaggio）並列洋基隊史第4。

由於川普盟友柯克遭槍擊身亡，維安也大升級，五角大廈進行的911追思活動臨時改到室內，今天球場也加裝防彈玻璃，每個入口都有金屬探測器、特勤人員及嗅探犬，紐約警局直升機在空中盤旋。

這是史上第3次有現任美國總統到訪洋基球場觀賽。前兩位是2001年小布希（George W. Bush）及1923年哈定（Warren G. Harding）。

川普重返白宮後已第8度出席體育賽事，包含超級盃、戴通納500、UFC、NCAA摔角錦標賽、世俱盃決賽、美網決賽及美國職棒。

川普 槍擊 洋基 賈吉 Aaron Judge 五角大廈

